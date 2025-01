A Sanremo una co-conduzione per tutti. C'è anche Bianca Balti di fianco a Carlo Conti

Ascolta ora 00:00 00:00

La novità è la top model Bianca Balti. E l'idea di fondo è una festa insieme ad amici e compagni di viaggio. Così si immagina Carlo Conti il suo nuovo Sanremo come ha raccontato ieri sera al Tg1 nell'ormai consueto bollettino. Un festival che lo vede tornare dopo otto anni su cui ha imbarcato un gran numero di personaggi per affiancarlo nella parte dello show che ruota attorno alle esibizioni musicali. E così ogni sera saliranno sul palco più di un «co-co» (co-conduttore) e vari ospiti con diversi ruoli e messaggi. Tra questi il nome nuovo rispetto alle indiscrezioni circolate è la super modella Balti che ha condiviso pubblicamente la sua battaglia contro un tumore ovarico, raccontandola sui social fin dalla prima diagnosi senza timore di mostrarsi senza capelli. E, probabilmente, porterà questa sua grande testimonianza sul palco dell'Ariston.

Poi, Conti, ha voluto avere con sé personaggi di cui si fida, che ha visto all'opera nel suo show per eccellenza Tale e quale: l'effervescente, colorato, dalle mise sempre più folli Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi che, dopo aver passato molte notti al freddo insieme a Fiorello nel dopofestival dell'anno scorso, ora potrà stare al caldo dentro l'Ariston. E poi anche Katia Follesa, giudice speciale nell'ultima edizione.

Dunque, ecco come saranno distribuiti i «co-co» durante la settimana (dall'11 al 15 febbraio). Nella prima serata di martedì, visto che saranno presentati tutti i brani (ben 30), «ci sarò solo io», spiega Conti che, però, magari riuscirà a convincere due amici storici a venire e cioè Pieraccioni e Panariello. Mercoledì sarà la volta di Bianca, Malgioglio e Nino Frassica. Giovedì Miriam Leone («l'eleganza»), Elettra Lamborghini («l'energia») e Katia Follesa («la freschezza»). Venerdì Geppi Cucciari, campionessa di satira e ironia che porterà le sue affilate unghie per punzecchiare gente dentro e fuori dal palco. E con lei, Mahmood, che - come Mengoni lo scorso anno - fa da traghettatore tra una edizione all'altra.

Del resto ormai è una colonna dell'Ariston con le due vittorie nel 2019 con Soldi e nel 2022 con Brividi insieme con Blanco e il sesto posto dell'anno scorso Tuta Gold poi diventata la canzone più ascoltata nel 2024.

Infine sabato la Marcuzzi e, come già annunciato, Alessandro Cattelan, anche a capo del Dopofestival tutte le sere.