Sanremo in radio meglio del 2023, Mahmood il più trasmesso

Nella settimana successiva al Festival di Sanremo inizia a delinearsi il «valore» radiofonico dei brani in gara. Per quantità, quest'anno va meglio dell'anno scorso visto che nella Top Ten dei più trasmessi in radio ci sono otto brani contro i sette del 2023. Nell'ordine c'è al primo posto Mahmood con Tuta gold seguito dalla Noia di Angelina Mango, Sinceramente di Annalisa (foto), Un ragazzo una ragazza di The Kolors, I p' me tu p' te di Geolier, Casa mia di Ghali, Apnea di Emma e Tu no di Irama. Uscendo dai primi dieci, si incontrano Negramaro al 18esimo, Rose Villain al 19esimo e Loredana Bertè al 22esimo. L'anno scorso dominava la Top 10 Due vite di Marco Mengoni davanti a Lazza, Elodie, Madame, Mr. Rain, Colapesce & Dimartino e Tananai. La prima differenza tra le due classifiche salta subito all'occhio. Nel 2023 in testa c'era il vincitore del Festival, quest'anno c'è il sesto classificato e non è un dettaglio da poco e conferma che non sempre la vittoria all'Ariston coincide con il «vero» successo. Oltretutto, a dimostrazione che la qualità paga sempre, il pezzo di Mahmood è subito apparso come molto coraggioso e innovativo sia nel testo che nei suoni. Senza dubbio la «Tendenza Festivalbar» dei brani di questa edizione, molto più agili e «orecchiabili» del solito, ne garantirà anche una lunga presenza radiofonica e vedremo se poi rimarranno nella memoria collettiva altrettanto a lungo.

Però nel complesso c'è meno originalità linguistica nei testi e sono pochi i versi che hanno lasciato il segno anche in radio. La scelta di puntare sul ritmo ha penalizzato la profondità e l'imprevedibilità delle parole.