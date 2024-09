Saviano, Moretti, Amadeus. Il flop totale dei "fenomeni"

Ascolta ora 00:00 00:00

Riempiono le pagine di giornale (incluso questo) ma svuotano le platee televisive. Sono i tele-narcisisti. A volte si lamentano come lo scrittore Roberto Saviano: una censura immaginaria qua, una censura immaginaria là, un programma sempre in palinsesto. A volte si lamentano come il conduttore Amadeus: dopo aver firmato per un altro canale, in Rai non mi hanno nemmeno salutato, ci sono rimasto male. A volte protestano contro il governo e chiedono regole meno severe sul finanziamento pubblico del cinema, come il regista Nanni Moretti.

Roberto Saviano ieri ha chiesto ai suoi seguaci, anche detti follower, se preferiscono vedere la prossima stagione di Insider su Youtube e non sulla Rai. Motivo: la Rai ha «censurato» per un anno la trasmissione, meglio cambiare aria. A parte la stranezza di una trasmissione «censurata» che poi va regolarmente in onda, Saviano dimentica di fornire un dato oggettivo di una certa rilevanza. Lunedì 23 settembre, l'ultima puntata di Insider ha infatti totalizzato il 3,38% di share, pari a 607mila spettatori in prima serata su Raitre. Una disfatta e trasloco pressoché inevitabile.

Amadeus, dopo una discreta partenza nel preserale Chissà chi è del Nove, il 24 settembre affonda: 734.000 telespettatori con uno share del 3,6%. Nel frattempo, il rivale Stefano De Martino, che ha preso in mano l'eredità di Affari tuoi su Raiuno, è in crescita. La puntata del 24 settembre ha raggiunto 5.317.000 spettatori con uno share del 25,5%.

Infine Nanni Moretti, reduce dal Leone per il miglior restauro alla Mostra del cinema di Venezia. Il premio ottenuto con Ecce Bombo e il successivo editto contro la legge sul cinema, troppo restrittiva, avranno suscitato la curiosità del pubblico. Invece, no.

Il 24 settembre, su Raitre, Il sol dell'avvenire, il film più recente di Moretti, è stato seguito da 431.000 spettatori, ottenendo il 2,3% di share.

Ecco i risultati dei personaggi di cui «tutti parlano». «Tutti» chi? Boh.