Savona ha ricordato al meglio la sua gloria Renata Scotto

Il 24 febbraio il grande soprano Renata Scotto avrebbe festeggiato 90 anni. Nella sua città natale, Savona, non se ne sono dimenticati e hanno voluto festeggiare la ricorrenza con un concerto. Un valoroso manipolo di allievi che l'hanno seguita nei corsi all'Accademia di Santa Cecilia (Opera viva), sotto la guida musicale di Giovanni Di Stefano, hanno riempito il palcoscenico del Teatro Chiabrera, unendosi alle forze locali del Teatro dell'Opera Giocosa, teatro di tradizione che da oggi porterà anche il nome glorioso di Renata Scotto. Nel corso del concerto, abbiamo apprezzato le arie e i duetti, Va pensiero e Brindisi verdiano; ascoltato il sincero omaggio di un direttore come Riccardo Muti che molto apprezzò le doti impeccabili di Renata Scotto; ammirato un saggio luminoso della sua arte vocale del ben cantare (Manon Lescaut sulle scene della Metropolitan Opera di New York, il teatro che l'incoronò regina pucciniana e verdiana). Siamo soprattutto rimasti colpiti da quanto e da come fosse presente in tutti l'illustre scomparsa. Il segreto è forse in quanto Renata Scotto ha seminato fra la sua gente - e che le autorità politiche e gli organizzatori culturali della cittadina ligure hanno il dovere di mantenere in vita e di non dimenticare quando le luci della commemorazione saranno spente. Parlando del suo lavoro con i giovani all'Opera Giocosa, Renata Scotto lo ha paragonato ad «un nutrimento che alimenta un desiderio di conoscere sempre meglio la musica. I giovani li ringrazio e ne vorrei di più». Parole da stampare, parole da tenere davanti; parole umili, sincere, giuste.