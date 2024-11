La Scala restaurata pronta per la Prima. E tornano i colori cancellati dal tempo

Ascolta ora 00:00 00:00

La facciata del Teatro alla Scala restaurata torna visibile per la Prima del 7 dicembre e, grazie all'opera di recupero avviata e finanziata dal Comune, si mostra con i colori cancellati dal tempo.

È in fase di rimozione il ponteggio in piazza della Scala e alla sua conclusione il restauro che, a vent'anni dal precedente, per dieci mesi ha interessato il fronte principale del tempio della lirica. Lo smontaggio sarà completato nei prossimi giorni in vista dell'inaugurazione della stagione scaligera ma è già in parte visibile l'esito dell'opera di conservazione, avviata lo scorso febbraio. Dopo 240 giorni di interventi di pulitura, consolidamento e protezione delle superfici, gli elementi architettonici hanno ritrovato le cromie cancellate dall'azione dell'inquinamento e degli agenti atmosferici, sia negli stucchi rosati sia negli intonaci di fondo. Ad emergere, in particolare, sono i colori del timpano, che sovrasta la facciata ed ospita il bassorilievo del «Carro di Apollo»: la raffigurazione del mito di Fetonte si staglia ora su uno sfondo color cielo. «Con la fine dei lavori riscopriamo la bellezza di piazza della Scala. Ora tutto è pronto per la festa dei milanesi di Sant'Ambrogio» commenta l'assessore al Bilancio Emmanuel Conte.

E Tommaso Sacchi alla Cultura sottolinea che «tutti potranno riscoprire dettagli progettati dal Piermarini e cancellati dal tempo». Il restauro proseguirà sul basamento e sulle altre facciate di via Verdi, Filodrammatici e largo Ghiringhelli.