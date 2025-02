Schlein: "Salva Milano, troveremo la sintesi"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Non è la prima volta che ci sono sensibilità diverse nel Pd, ma come ogni volta troveremo una sintesi. Al Senato ci sono le audizioni, le seguiremo convinti che si debba trovare una soluzione equilibrata a un tema complesso» ha dichiarato a Piazza Pulita su La7 la segretaria del Pd Elly Schlein (nella foto) due sere fa rispondendo, per la prima volta, sul ddl Salva Milano che rischia di creare un terremoto politico tra il partito e Beppe Sala. Si cerca di ricucire, dopo che il sindaco nei giorni scorsi ha avvertito che se non passa in Senato la norma che serve a chiarire le regole dopo le inchieste dei pm e sbloccare l'urbanistica milanese «si apre un problema politico con la maggioranza». Schlein dichiara che «il Pd troverà una sintesi», al momento suona un po' come il renziano «stai sereno», ma si vedrà ai voti. Il capogruppo regionale del Pd Pierfrancesco Majorino ripete la linea, «troveremo un punto di equilibrio attraverso un confronto tra tutti noi». Primo test il consiglio comunale, dove la Lega ha depositato da tempo l'ordine del giorno che chiede di esprimere «sostegno al Salva Milano», FdI chiede che ad esprimersi a favore del ddl siano non solo i dem ma «tutti i partiti della maggioranza a Palazzo Marino», anche i Verdi che a Roma hanno già bocciato la norma alla Camera. Mission impossible, lo ha ribadito (anche) ieri il verde Carlo Monguzzi. «Faremo di tutto per tenere compatta la maggioranza» dichiara il consigliere Pd Bruno Ceccarelli. I dem presenteranno un proprio documento, improbabile che sia all'ordine del giorno già lunedì.

Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ieri ha ribadito: «Non è possibile che dal 18 settembre non si sia fatto ancora nulla sul Salva Milano, visto che già da maggio si sapeva e che, oltretutto, si liberano 12 miliardi di investimenti. Bisogna fare presto». Replica indirettamente il ministro Matteo Salvini : «É un tema su cui ho lavorato e che è fermo per motivi politici». Citofonare a Schlein.