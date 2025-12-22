E Giacomel fa il bis. Negli sport invernali è l’uomo copertina

«Mi sentivo pressoché imbattibile». Tommaso Giacomel ha vinto la mass start di biathlon a Le Grand Bornand avvisando la concorrenza in vista dell’Olimpiade in casa. Dopo essersi lanciato in una fuga solitaria nel penultimo giro, il 25enne trentino è stato poi eccezionale al poligono finale, godendosi l'ultima tornata con ampio margine sugli inseguitori e sventolando la bandiera italiana davanti al pubblico francese.

Giacomel, che ieri ha mancato un solo bersaglio nella prima sessione a terra, è attualmente l'uomo copertina dell’Italia di questa stagione degli sport invernali: nessuno come lui, infatti, ha ottenuto due vittorie individuali nei circuiti di Coppa del Mondo. L’azzurro ha chiuso così nel migliore dei modi un 2025 che l’ha visto compiere un salto di qualità, tanto è vero che ormai è diventato uno degli attori principali della disciplina dello “scia e spara”.

Il finanziere di Primiero, che ora occupa la terza posizione nella classifica generale, può sognare addirittura di conquistare la Sfera di Cristallo, obiettivo raggiunto dall’Italia solo con Dorothea Wierer (due volte) e Lisa Vittozzi nel settore femminile. Proprio Wierer, ieri, ha concluso 27ª nella mass start, ma anche lei è terza nella classifica generale, mentre Vittozzi non è partita per il raffreddore.

L’obiettivo della squadra azzurra, che in stagione ha già conquistato quattro vittorie con tre atleti diversi, è ora cercare di vincere l'oro olimpico tra le nevi di casa, ad Anterselva, un risultato che ancora manca nella bacheca del biathlon italiano.