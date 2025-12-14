SuperG, Sofia Goggia terza a St. Moritz: vince la neozelandese Robinson

Anche oggi un terzo posto ma nel primo SuperG della stagione di Coppa del Mondo di sci dopo una grande prova: Sofia Goggia è stata autrice di un'altra ottima discesa nella tre giorni di St.Moritz ma davanti a tutte si è piazzata la neozelandese Alice Robinson con il tempo di 1'14"84. Attardata di soli sei centesimi, al secondo posto, la francese Romane Mirandoli (1'14'92") mentre la nostra azzurra fa segnare 1'15"03 con 19 centesimi di ritardo. Al quarto posto l'americana Lindsey Vonn che venerdì ha stupito tutti con una grande vittoria nella prima discesa libera sulle nevi svizzere.

La gara di Sofia Goggia

Nonostante una partenza lenta, la bergamasca ha fatto segnare ottimi tempi nel secondo e terzo settore ma alla fine della sua discesa non è mancata una piccola sbavatura probabilmente determinante. Sempre all'attacco, il rammarico rimane anche per l'inizio del SuperG ma poi hai sciato alla grande sfruttando le sue caratteristiche spingendo in velocità. Ottima la prova anche delle altre italiane con il sesto posto di Elena Curtoni e l'ottavo di Laura Pirovano: più giù Roberta Melesi (18esima).

Le considerazioni di Sofia

"Sicuramente è stata una prova molto solida, mi sento di dire che avevo molto margine mentre scendevo. Le sbavature figlie della disabitudine alla velocità ma ho fatto una buona prova ", commenta al termine del SuperG la Goggia ai microfoni della Rai. Intervenuta anche successivamente in zona mista, Goggia ha spiegato più nel dettaglio di essere stata " solida, temevo molto la Shiffrin. Se sono terza con questo margine è un segnale molto positivo. Ho disputato una bella prova, intelligente in alcuni punti che richiedevano un minimo di tattica, nell'ultimo salto ho sbagliato un po' direzione. Alla fine ho avuto la pazienza di atterrare, cambiare al volo e portare a casa un bel SuperG ".

Prossimo appuntamento in Val d'Isere

Goggia ha poi aggiunti, in conclusione che "questi risultati, sebbene non siano stati eccelsi mi danno tanta fiducia.

È tutto da costruire, dalla prima prova in poi. Sono totalmente tranquilla".

Oggi ero particolarmente tranquilla, in partenza con le linee ben chiare in testa e mi sono fidato dei miei allenatori e dei miei piedi". Adesso si torna in Val d'Isere: "