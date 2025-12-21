Trofeo CONI Winter 2025: la Lombardia vince e firma la doppietta dopo il trionfo estivo

La Lombardia si conferma ancora una volta protagonista assoluta al Trofeo CONI 2025, conquistando anche il titolo nazionale nella quarta edizione della manifestazione multisportiva dedicata alle discipline invernali per atleti under 14.

Dopo il successo ottenuto nella edizione estiva dello scorso settembre, il Comitato Regionale del CONI Lombardia del Presidente Marco Riva si aggiudica anche l’edizione invernale svolta in Valle d’Aosta, realizzando una storica doppietta stagionale.

La classifica finale ha visto la Lombardia primeggiare, seguita da Alto Adige a un soffio di distacco e dal Piemonte al terzo posto. L’evento, ospitato in diverse sedi tra Courmayeur, Pila, Cogne, Aosta e Torino, ha messo in campo le giovani promesse delle discipline invernali, tra cui sci alpino, sci di fondo, sci alpinismo, biathlon, snowboard, short track, pattinaggio di figura, curling, hockey e winter triathlon, con oltre mille ragazze e ragazzi provenienti da tutte le regioni d’Italia.