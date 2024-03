È in arrivo la cometa 12P, ecco quando e come vedere la sua bellissima "coda"

Lo Spazio continua a offrirci spendidi spettacoli, e adesso sta tenendo su di sé l'attenzione di astronomi e degli astrofili grazie alla cometa 12P/Pons-Brooks, che ha subito suscitato grande ammirazione per la sua "coda" lunghissima. Il corpo celeste si trova in una fase del suo percorso che lo sta avvicinando sempre di più alla Terra.

Il lungo viaggio

Cometa 12P rientra fra quelle comete definite "periodiche", dal momento che si muove in un'orbita regolare intorno al Sole e, ogni 71 anni, conclude il suo periodo orbitale, tornando al suo perielio. Come lei si comporta la certamente più nota cometa di Halley. Si tratta dunque di corpi celesti che ogni tanto si avvicinano al Sole, vendendo "a trovarci".

12P/Pons-Brooks è stata scoperta il 12 luglio 1812 dall'astronomo Jean-Louis Pons. Nel 1883 è stata poi riscoperta da William Robert Brooks. Da questi due importanti personaggi ha poi ottenuto il proprio nome. Si tratta di una cometa davvero incantevole, che ha subito conquistato gli astronomi per la sua incredibile bellezza. Come spiegato dal Virtul Telescope Project, il corpo celeste presenta dei picchi di luminosità che vengono in gergo definiti "outburst" - dallo scorso mese di luglio ne sono stati registrati ben 10. Ma non finisce qui. 12P/Pons-Brooks ha anche una coda lunghissima davvero caratteristica. Gli esperti, infine, la definiscono una cometa criovulcanica perché è in grado di eruttare saltuariamente un composto di ghiaccio e gas chiamato criomagma.

"In questo momento c'è una cometa molto bella che attraversa il cielo notturno. Si tratta di 12P/Pons-Brooks, una cosiddetta cometa periodica. Significa che si muove in un'orbita intorno al Sole, che la porta periodicamente nel sistema solare interno per visitare il re, il Sole. Al termine del suo periodo orbitale, in questo caso ogni 71 anni, torna al suo perielio" , ha dichiarati Gianluca Masi, direttore del Virtual Telescope Project, come riportato da Tgcom24.

Quando vederla

In questo momento 12P/Pons-Brooks sta raggiungendo il suo perielio, ossia il punto più vicino al Sole. La data prevista è quella del 21 aprile. Bisognerà attendere il 2 giugno perché invece arrivi al punto più vicino alla Terra. Gli esperti di Virtual Telescope Project sperano di vederla immortalata nelle foto che verranno realizzate durante l'eclissi solare prevista il prossimo 8 aprile.

La cometa non è purtroppo visibile a occhio nudo, tuttavia, entro la fine del mese e con delle condizioni meteo favorevoli, dovrebbe essere apprezzabile con un telescopio o un buon binocolo, osservando l'emisfero settentrionale. Al momento, il corpo celeste si può individuare, dopo il tramonto del Sole, nella zona bassa dell'orizzonte, a nord-ovest, dove si trova la costellazione di Andromeda.