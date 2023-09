In arrivo l’ultima Superluna dell’anno: ecco quando vederla

Esattamente come accaduto due mesi fa, la Superluna è pronta a farsi rivedere in cielo in tutto il suo splendore per l'ultima volta in questo 2023. L'appuntamento è nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 settembre quando apparirà più grande del 5% rispetto al solito e del 13% più luminosa.

Perché si chiama Superluna del Raccolto

Come spiega chiaramente la Nasa, si chiama "Luna del Raccolto" la Luna piena più vicina all'Equinozio d'autunno che si è verificato pochi giorni fa (il 23 settembre). Molte culture in tutto il mondo organizzano feste legate al raccolto in questo periodo dell'anno come "la festa di metà autunno" che si celebra in molti Paesi dell'Asia orientale " in cui i mooncakes vengono mangiati e condivisi ". "L'Harvest Moon", come viene chiamata in inglese, quest'anno coincide anche con un astro più grande del normale rispetto alle normali Lune piene che si verificano ciclicamente nel corso dell'anno.

Quando osservare il fenomeno

Gli esperti di PassioneAstronomia fanno sapere che il nostro satellite sorgerà intorno alle 19 in direzione sud– est e sarà visibile per l’intera notte: con binocoli e telescopi si potrà osservare ancora da "più vicino" così anche tramite le varie dirette che si organizzano sul web. La Luna sarà piena nella giornata di domani, 29 settembre, alle ore 11:58 italiane quando cioé la sua orbita si trova nel punto più vicino alla Terra, chiamato perigeo, con una distanza di circa 361.500 km rispetto a una media di circa 384.500 km.

Il termine Superluna è stato coniato nel 1979 dall’astrologo Richard Nolle: soprattutto nelle fasi iniziali, prima cioé di brillare in alto nel cielo, la Superluna del raccolto presenta sfumature di arancione e rosso. Come spiegano gli esperti di Focus, inizialmente può apparire di questi colori a causa dell'atmosfera. " Quando la luna è molto bassa sull'orizzonte i suoi raggi devono attraversare una quantità più elevata di atmosfera, che assorbe maggiormente le radiazioni blu. Così la luce che ci arriva è composta soprattutto dalle onde rosse, che sono più lunghe e riescono a penetrare l'aria, anche quando è più 'spessa'. In questo modo il colore dominante è il rosso" .

Le Superlune del 2024

Dopo lo spettacolo delle prossime ore, per vedere la prossima Superluna se ne parlerà nel 2024 inoltrato: infatti dovremo aspettare l 19 agosto quando il erigeo si troverà a "soli" 361.970 chilometri. Per poterne osservare una ancora più grande dovremo invece aspettare il 18 settembre e il 17 ottobre quando la distanza minima dal nostro pianeta sarà di 357.486 e 357.364 chilometri. Infine, un mese dopo, ecco che l'ultima Superluna del 2024 sarà osservata il 15 novembre quando la distanza dalla Terra sarà di 361.867 chilometri.