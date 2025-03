Cercasi volontari per stare a letto a guardare serie. E ti pagano pure 4100 euro

Ascolta ora 00:00 00:00

Non ci posso credere. Sentite qui: per osservare come l’immobilità prolungata influenzi la fisiologia umana, simulando le condizioni di microgravità, e mitigare gli effetti negativi dei voli spaziali, l’Agenzia Spaziale Europea, in collaborazione con il Centro Aerospaziale Tedesco, cerca dei volontari per la l’ultima parte dello studio Vivaldi, il Vivaldi III.

Volontari per cosa? Non per essere messi su un razzo, piuttosto uomini (sorry, le donne sono escluse, non so perché) che vogliano trascorrere dieci giorni sdraiati su un letto con la testa inclinata in basso di 6 gradi (nessun problema, sei gradi chi se ne accorge) guardando serie tv e film e leggendo libri (perfetto).

Per andare al bagno vengono a prenderti e ti ci portano loro. Si svolgerà tutto alla Clinica Spaziale Medes dell’Ospedale Universitario di Tolosa, che non deve essere male. Cosa più importante: il tutto con uno stipendio di 4100 euro.

Praticamente la vita che faccio io, anzi pure meno faticosa perché al bagno devo andarci da solo e per mangiare devo ordinare da Glovo, e ti pagano pure. Se posso scrivere e usare anche la Playstation faccio subito domanda.