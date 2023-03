Cinque pianeti allineati: cos'è la "parata planetaria" visibile da stasera

Uno dietro l'altro ma è più corretto dire uno accanto all'altro: è lo spettacolo magnifico si vedrà con gli occhi (e i binocoli) rivolti a ovest perché da stasera si verificherà l'allineamento di cinque pianeti, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Urano in rigoroso ordine di vicinanza con il Sole. A far da cornice all'evento avremo la Luna in fase crescente con lo spicchio del primo quarto.

Cos'è la "parata planetaria"

Con il termine "parata" si intende il raggruppamento di più pianeti, come in questo caso, raccolti in una porzione di cielo e visibili durante le ore notturne. Il fenomeno inizierà oggi e sarà visibile per qualche altro giorno anche se stasera e stanotte sarà il momento migliore. " A occidente, al calar del Sole, il cielo sta allestendo un'interessante sequenza di pianeti, che coinvolge in particolare Giove, Venere e Marte, già ben visibili, e poi Urano che vede Venere avvicinarsi prospetticamente alla sua posizione, mentre Mercurio che pian piano sta emergendo dal bagliore residuo del Sole, dopo il tramonto ", ha dichiarato all'Ansa l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope.

Come detto, soltanto oggi sarà possibile vedere la "parata planetaria" in tutto il suo splendore perché "Mercurio, affrancato dal bagliore solare, sarà ben visibile " e " angolarmente vicino a Giove ". L'insidia la darà Urano, quello più lontano, che non sarà possibile da riconoscere a occhio nudo ma soltanto con un binocolo. Lo spettacolo sarà visibile da qualsiasi zona d'Italia purché le condizioni meteorologiche in quella porzione di cielo lo consentano e già dal tramonto " contro un cielo abbastanza luminoso, in quanto i pianeti si trovano più bassi, e quindi più interni al bagliore residuo del crepuscolo ", ha aggiunto l'astrofisico.

Il pianeta più in alto nel cielo sarà Marte con il suo immancabile colore rossastro seguito da Urano che, come abbiamo detto, sarà visibile soltanto con uno strumento, infiltrato tra le stelle del Toro e vicino alla Luna. Dopo tocca a Venere, senz'altro il pianeta più visibile mentre Giove e Mercurio sarà facile riconoscerli perché quelli più bassi verso l'orizzonte. Questi allineamenti sono solitamente molto rari e avvengono anche dopo alcuni anni ma nel recente passato siamo stati fortunati: come abbiamo visto sul Giornale.it, una situazione simile si era verificata alla fine di giugno del 2022 con un allineamento simile e un solo cambio, Saturno al posto di Urano.

Secondo gli esperti, per assistere allo stessa parata delle prossime ore in quella porzione di cielo e con gli stessi pianeti bisognerà aspettare altri 17 anni: appuntamento, quindi, al 2040. Ricordiamo che tante altre volte è possibile osservare un paio di pianeti allineati, la rarità sta nell'averne cinque tutti in una volta.