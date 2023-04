Occhi al cielo la sera di Pasquetta: ecco lo spettacolo di Venere

Venere, Mercurio e le "stelle cadenti" tutte insieme in una notte: è lo spettacolo che offrirà il cielo di Pasquetta a partire dalle 21 della sera e con il picco alle 2 di notte dell'11 aprile. L'Unione Astrofili Italiani (Uai) spiega che assieme alla visibilità dei pianeti si potrà osservare anche il passaggio dei meteoriti con la classica scia luminosa.

Cosa sarà visibile

Nello specifico, nella notte tra Pasquetta e martedì si potranno osservare le Pleiadi e le alfa Virginidi, sciami meteorici che faranno da cornice a una notte davvero speciale laddove il cielo sereno consentirà l'osservazione migliore. Innanzitutto, al calar del Sole il pianeta Mercurio risulterà facilmente visibile sull’orizzonte ma non sarà da solo. " Ad aprile cresce anche l’intervallo di osservabilità di Venere, l’astro più luminoso della sera. Nella seconda parte del mese vedremo tramontare il pianeta oltre 3 ore e mezza dopo il Sole", spiegano gli esperti. Assieme a loro, ma leggermente più in "disparte", sarà visibile anche Marte ma più alto in cielo rispetto a Venere. " Il pianeta rosso rimane per tutto il mese nella costellazione dei Gemelli, dove formerà un suggestivo triangolo con le due stelle più brillanti, Castore e Polluce ".

La scia dei meteoriti

Come detto, sarà possibile osservare la scia dei meteoriti con il picco delle alfa Virginidi la notte dell'11 aprile a cui seguiranno, qualche giorno dopo, anche le gamma Virginidi (picco il 14 aprile) e le sigma Virginidi (picco il 18 aprile). Gli astronomi spiegano però che Venere si avvicinerà alle Pleiadi, " transitando tra l’ammasso stellare e la stella Aldebaran ". Chi non si volesse perdere nemmeno un minuto dello spettacolo tra pianeti e meteoriti potrà collegarsi con il sito web del Virtual Telescope che trasmetterà in diretta l'evento grazie all'utilizzo di uno speciale astrografo fornendo una vista spettacolare. La buona notizia per gli appassionati riguarda anche la Luna che non disturberà le osservazioni notturne perché bassa sull'orizzonte al mattino.

I prossimi appuntamenti