Eclissi anulare di Sole: ecco quando e dove sarà visibile il fenomeno

Sabato 14 ottobre oltreoceano saranno in milioni le persone con il nasu all'insù a guardare l'eclissi anulare di Sole: dagli Stati Uniti Nord-occidentali per poi passare su Messico e Centro-Sud America fino al Brasile. Il fenomeno inizierà alle ore 18 italiane ma nel nostro Paese e in Europa non sarà visibile. Nel dettaglio, le persone che si trovano sul "percorso dell’anularità" tra l’Oregon e il Texas vedranno l'evento nella maniera più nitida e duratura.

Cos'è l'eclissi anulare

A differenza di quella totale, si chiama anulare perché la Luna, anche se sarà allineata con il disco solare, non lo sarà a tal punto da coprire del tutto la sua superficie lasciando visibili i "confini" circolari che sembreranno come un "anello di fuoco" con tutta l'ombra intorno. In alcune zone americane il fenomeno sarà visibile anche per più di cinque minuti il cui culmine avverrà alle ore 20 in Italia. Chi vorrà osservarla potrà farlo sia sui portali web che seguiranno la diretta ma soprattutto con occhiali protettivi così da non subire danni agli occhi.

O Eclipse Solar Anular está chegando.



Dia 14 de outubro.



No Brasil, o evento começará a ser visto a partir das 15h, se estendendo até o horário próximo do pôr-do-sol. pic.twitter.com/Y47M9zslk3 — JAMES WEBB (@jameswebb_nasa) October 5, 2023

Come spiegano gli esperti di Geopop, infatti, serve un filtro solare oppure vetri affumicati: chi si affiderà a soluzioni fai da te rischia problemi permanenti alla vista. Durante l'eclissi si potranno anche osservare numerosi cambiamenti derivati dal raffreddamento della ionosfera causato dalla momentanea oscurità. " La ionosfera costituisce il confine tra la bassa atmosfera terrestre e il vuoto dello spazio ed è formata da particelle cariche elettricamente per via della radiazione solare. Un'eclissi, dunque, 'spegne il meccanismo che fa caricare le particelle della ionosfera imitando le condizioni notturne, perciò i numerosi segnali di comunicazione che passano attraverso questa zona potrebbero subire interruzioni", affermano gli esperti in materia.