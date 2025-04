Formule, teorie e misteri. Una settimana fra le stelle

Ascolta ora 00:00 00:00

Equazioni, formule e incognite di una rappresentazione simbolica del cosmo: una raccolta di emozionanti scatti dell'universo conosciuto e la matematica che ne descrive la straordinaria bellezza. Un allestimento avvolgente con immagini di grande impatto e tanti contenuti interattivi, per inquadrare la stretta relazione tra l'universo e la matematica attraverso una serie di scatti che esaltano la bellezza della volta celeste. Sono questi i principali contenuti al centro della mostra «Da Zero a Infinito»: un progetto di Istituto Nazionale di Astrofisica ed European Southern Observatory a cura di Stefano Sandrelli, Anna Wolter, Davide Coero Borga. L'allestimento resterà a disposizione del pubblico fino al 5 aprile, nell'ambito della «Settimana dell'Astronomia», la manifestazione giunta alla sesta edizione ideata e organizzata da Fondazione Lombardia per l'Ambiente, Associazione Euresis e INAF-Osservatorio Astronomico di Brera in collaborazione con il Comune di Milano e Acquario e Civica Stazione Idrobiologica di Milano.

La «Settimana dell'Astronomia» è ospitata per la prima volta a Milano, presso l'Acquario Civico (viale Gadio 2), ricca di un programma di conferenze aperte alla cittadinanza e alle scuole secondarie di I e II grado, in compagnia di ricercatori e professori universitari, oltre alla possibilità di ammirare il cielo stellato dall'Osservatorio Astronomico di Brera - sede di Merate (Lc). Una settimana di eventi diffusi per educare, appassionare e avvicinare giovani e non ai temi dell'universo, con un approccio semplice ed educativo.

«Milano ha da sempre un forte legame con la scienza e la ricerca commenta Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura di Milano e iniziative come questa ne confermano il ruolo di città che guarda al futuro con curiosità e ambizione. Il successo dei Musei Civici e degli Istituti museali del Comune deriva dal fatto di poter ospitare e organizzare momenti di elevato spessore scientifico, esattamente come questa Settimana dell'Astronomia, appuntamento importante per il calendario culturale della città». E ancora. «Con Fondazione Lombardia per l'Ambiente condividiamo una missione spiega la presidente Arpa, Lucia Lo Palo che è quella dell'educazione ambientale, in particolare rivolta ai più giovani. È una traiettoria che seguiamo con grande convinzione, felici di vedere come si traduce poi in appuntamenti di questo livello». Di più.

«Uno speciale ringraziamento va alle Università: Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Pavia, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano Bicocca e Università Cattolica del Sacro Cuore, insieme all'Osservatorio Astronomico di Brera e all'Associazione Euresis - ha aggiunto Matteo Fumagalli, presidente di Fondazione Lombardia per l'Ambiente - La nostra gratitudine è per proseguire oggi questo progetto di educazione ambientale, che da quest'anno si arricchisce della collaborazione con il Comune di Milano e con l'Acquario Civico di Milano, che ospiterà la mostra e le conferenze.

Per noi è un percorso di conoscenza entusiasmante e ci auguriamo che sempre più scuole, ragazzi e adulti possano farne parte. Gli incontri previsti, sia per la cittadinanza che per le scuole, sono già sold out a conferma della bontà dell'iniziativa» (info programma: www.flanet.org).