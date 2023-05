Giove si riprende il primato: perché è il "signore dei satelliti"

Il "pianeta degli anelli" com'è soprannonimato Saturno è stato superato da Giove quanto a satelliti, ossia al numero di lune: con le ultime 12 scoperte e approvate dagli scienziati il totale è di 92 a 83. Il primato che deteneva da qualche anno Saturno è caduto poche settimane fa dopo la fine del processo di riconoscimento da parte del Minor Planet Center, responsabile della designazione dei corpi minori nel Sistema Solare.

Cosa può cambiare

La dozzina di nuove lune rappresenta un aumento del 15% dei satelliti conosciuti del pianeta: con queste nuove scoperte, Giove diventa quello ad averne di più ma non è detta l'ultima parola: secondo Sky and Telescope, gli astronomi avrebbero trovato anche alcune tonnellate di rocce larghe fino tre chilometri ruotare attorno a Saturno e questi oggetti non sono ancora stati tracciati con precisione. Nulla di straordinario, quindi, che possano trattarsi di altre lune in una "gara" senza esclusione di colpi che prossimamente potrebbe ridare il primato a Saturno.

Quali sono le caratteristiche

Scott Sheppard, un astronomo del Carnegie Institute for Science di Washington, ha presentato le osservazioni fatte sui corpi celesti attorno a Giove tra il 2021 e 2022 con gli scienziati che si sono presi più tempo del dovuto per appurare che le 12 nuove lune fossero catalogate come tali soltanto al termine di un'orbita completa attorno a Giove e, tutte quante, impiegherebbero più di 340 giorni terrestri per completarla. Tra queste 12, nove sarebbero molto lontante tant'é che secondo il Minor Planet Center impiegherebbero anche 550 giorni per un'orbita completa.

" Se potessimo contare tutte le lune che misurano almeno 3 chilometri di diametro, Saturno avrebbe più lune di tutto il resto del sistema solare ", ha dichiarato l'esperto Brett Gladman dell'Università della British Columbiam, in Canada, che ha dato il suo contributo a identificare le rocce di Saturno ma non è stato chiaamato in causa per le osservazioni del pianeta Giove. " Analizzare le osservazioni e calcolare le traiettorie è più complesso per le lune planetarie che per gli asteroidi o le comete, perché il percorso di una luna dipende sia dalla gravità del suo pianeta che dal Sole", affermano gli esperti di Sky and Telescope.

Nel caso di asteroidi e comete, infatti, possono essere necessarie anche soltanto poche settimane di osservazione per capire quale possa essere la loro evoluzione dello Spazio perché dipende unicamente dal Sole. Non mancheranno di certo, prossimamente, nuovi report da parte degli esperti a caccia di nuove lune nel Sistema Solare esterno.