Intervento sicurezza iPhone: a cosa serve e perché aggiornarlo

Anche sistemi operativi altamente sofisticati e collaudati da anni come i prodotti Apple, iPhone in primis, hanno bisogno di continue migliorìe da parte degli sviluppatori: ecco come nascono e perché gli interventi di sicurezza.

A cosa servono

Iniziamo con lo spiegare il motivo: l'intervento di sicurezza rapido (Rapid Security Response - RSR) " è un meccanismo che consente di fornire agli utenti le correzioni di sicurezza con maggiore frequenza. Questi interventi sono inclusi in tutti gli aggiornamenti minori e, sui Mac, i contenuti aggiornati vengono visualizzati sul volume di pre-avvio tramite link simbolici in /System/Cryptexes/", scrive la Apple. Vengono eseguiti perché, in questo modo, si migliora la sicurezza tra i vari aggiornamenti software che vengono rilasciati periodicamente e che, a volte, hanno alcune falle e bug che mettono a repentaglio la privacy degli utenti.

È chiaro che, oltre agli iPhone, servono per tutti i prodotti Apple quali iPad e Mac: con questo aggiornamento si apportano miglioramenti " al browser web Safari, all'insieme del framework WebKit o ad altre importanti librerie di sistema. Possono anche essere utilizzati per limitare più rapidamente alcuni problemi di sicurezza, come quelli che potrebbero essere stati sfruttati o segnalati come esistenti", spiegano da Cupertino.

Cosa si deve fare

Gli interventi di sicurezza rapidi vengono offerti solo per le versione più recente di iOS, iPadOS e MacOS partendo da 16.4.1, iPadOS 16.4.1 e macOS 13.3.1. Per eseguire l'aggiornamento bisogna andare su Impostazioni-Generali-Aggiornamento Software-Aggiornamenti Automatici e si troverà l'opzione "Interventi di sicurezza e file di sistema". La scritta riassume quanto abbiamo detto fino a questo momento: " Installa automaticamente gli interventi di sicurezza rapidi e i file di sistema per iPhone e per gli accessori supportati. Per completare l'operazione, potrebbe essere necessario riavviare l'iPhone. L'installazione di alcune file di sistema avverrà comunque in automatico, anche se l'opzione è disattivata ".