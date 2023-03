Occhi al cielo, dal 25 marzo ci sarà la "parata planetaria": ecco che cos'è

Occhi puntati al cielo a partire dal prossimo 25 marzo: avverrà infatti un evento molto raro dal punto di vista astronomico, ossia l'allineamento di ben 5 pianeti.

Un momento assolutamente da non perdere per chi ama l'astronomia. Stando a quanto si apprende, ad allinearsi in successione saranno Giove, Mercurio, Venere, Urano e Marte. A partire dal 25 marzo fino al 30 marzo, i corpi celesti si troveranno vicini e ben visibili nello stesso angolo di cielo.

Si tratta, assicurano gli esperti, di un evento rarissimo e quindi da non perdere. Ma in cosa consiste? Con allineamento planetario si intende una configurazione in cui i pianeti si dispongono lungo una medesima linea immaginaria rispetto alla Terra e a noi che osserviamo.

Proprio grazie a questa disposizione, i pianeti sono più luminosi e visibili. L'allienamento planetario dipende da molti fattori, fra cui le orbite e le velocità dei corpi celesti coinvolti, e in genere non è infrequente. Trovare ben 5 pianeti allineati è però un altro discorso. L'evento avrebbe il nome di "parata planetaria". Ci sono allienamenti che si ripropongono dopo moltissimi anni, anche secoli.

Si tratta di un evento molto studiato dal punto di vista astronomico, ma ha ancora più importanza dal punto di vista astrologico e "magico". Le menti razionali che studiano il fenomeno dal solo punto di vista scientifico, in ogni caso, non trovano significati particolari. Anzi. Durante l'allineamento, assicurano, non avviene nulla di significativo, a parte leggere influenze sulla gravità e sul campo magnetico dei pianeti allineati.

Per chi fosse interessato a osservare l'evento, pare che il 28 marzo sarà il giorno migliore. I pianeti saranno ben visibili dopo il tramonto. Giove e Mercurio saranno ben individuabili nella costellazione dei Pesci, mentre Venere sarà nella costellazione dell'Ariete. Urano si troverà nelle vicinanze. Più su, invece, Marte, presente nella costellazione dei Gemelli, a poca distanza dalla Luna. Per vedere bene Mercurio e Urano è consigliato l'uso di un telescopio, o di un binocolo.

Chiaramente più buia sarà la zona di osservazione, migliore sarà la visibilità. Gli esperti garantiscono un vero e proprio spettacolo. " Non dimenticate di guardare il cielo alla fine del mese per l'allineamento planetario con almeno 5 pianeti – più la Luna – tutti visibili quasi a forma di arco visti dalla Terra ", ha cinguettato su Twitter l'ex astronauta Buzz Aldrin.

Don’t forget to look to the sky the end of the month for the planetary alignment which will have at least five planets – plus the moon – all visible in almost an arc shape as seen from Earth. https://t.co/9OINapk8fe