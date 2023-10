Ottobre è il mese delle Orionidi, occhi al cielo per le Stelle cadenti d'Autunno

Occhi al cielo per ammirare il passaggio delle Orionidi, anche conosciute con il nome di "Stelle cadenti d'Autunno". Si tratta di uno sciame meteorico che appare periodicamente in un periodo di tempo indicativo compreso fra il 2 ottobre e il 7 novembre, toccando il suo culmine nelle serate fra il 20 e il 23 di ottobre. Uno spettacolo assolutamente da non perdere per gli appassionati.

Orionidi in autunno

Come abbiamo visto, questo sciame meteorico è caratteristico della stagione autunnale. Le Orionidi sono quindi delle meteore che, secondo quanto sappiamo, hanno il loro radiante – ossia la zona da cui sembrano provenire – nella vicinanza della costellazione di Orione. Da qui il loro nome che non lascia adito a dubbi.

Talvolta, secondo quanto descritto dalla Nasa, alcune di queste meteore può trasformarsi in una palla di fuoco, ed è proprio questo lo spettacolo da non perdere. Vedremmo, infatti, delle stelle cadenti luminosissime.

Per l'autunno di questo anno, il picco del passaggio delle Orionidi si avrà nella notte tra il 20 e il 21 ottobre 2023. Questa la data da segnare sul calendario per evitare di perdersi l'evento. A rendere ancor più visibile e apprezzabile il fenomeno sarà la Luna, illuminata al 37%, che consentirà di osservare e scandagliare bene il cielo.

Secondo gli esperti, le Orionidi devono la loro origine alla cometa di Halley, che ogni 75 anni si riaffaccia nei nostri cieli. Durante uno dei suoi passaggi, la cometa ha lasciato dietro di sé dei detriti che sono andati a comporre il nostro sciame meteorico. Le Orionidi, dunque, non sono altro che un agglomerato di polveri e particelle di ghiaccio.

Come godersi lo spettacolo

La data da ricordare, come abbiamo detto, è la notte fra il 20 e il 21 ottobre. Tutti, sul pianeta, potranno ammirare il loro passaggio. Nella pioggia di meteore dovrebbero passare fino a 30 corpi celesti all'ora. Qualcosa di straordinario.

Per assistere allo spettacolo non saranno necessarie apparecchiature, ma è consigliabile recarsi in zone isolate, lontane dai centri urbani, dove la luce artificiale potrebbe rendere difficoltosi gli avvistamenti. Il momento migliore, fanno sapere gli esperti, sarà tra mezzanotte e l'alba.