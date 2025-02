Dalla scienza novità sul nucleo della Terra. E con un nuovo gioco ci si può arrivare scavando

Ascolta ora 00:00 00:00

«La geologia non è una vera scienza» tuonava Sheldon Cooper in The Big Bang Theory. Però ci sono scoperte interessanti (ok che per Sheldon solo la fisica quantistica era una scienza, e lo adoriamo per la sua intransigenza). Per esempio: quanto era lungo un giorno 400 milioni di anni fa? Dalla paleontologia sappiamo che i pesci avevano denti corazzati da cui discendono i nostri (e dei vertebrati in generale), la Terra era tutto un mangia-mangia come oggi ma la durata di una giornata, sebbene non se ne accorgesse nessuno, durava 21 ore e un anno 400 giorni.

Questo dipende anche dalle interazioni tra il nucleo interno del nostro pianeta (liquido e incandescente) e quello solido, e uno studio della University of Southern California Nature Geoscience (scusami Sheldon) ha analizzato le differenze di 168 coppie di terremoti prima e dopo il 2010, riscontrando anomalie nelle onde che hanno sfiorato il nucleo interno. Il nucleo interno, tra 5100 e 6100 km di profondità, ruota diversamente rispetto al resto del pianeta. Oltretutto, come commenta Carlo Doglioni, Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica e Vulcanologia, «con una temperatura di circa 6000 gradi il nucleo solido della Terra non esisteva prima di 1,2 miliardi di anni fa, con il raffreddamento graduale il nucleo interno si è condensato». (Nel frattempo in superficie abbiamo un altro problema, come si sa: le emissioni di CO2 e il surriscaldamento dell’atmosfera: sotto la Terra si raffredda, sopra si riscalda, la seconda è più urgente, se poi il giorno tra cento milioni di anni non durerà ventiquattro ore l’umanità avrà spostato gli orologi, ammesso ci sia ancora).

A proposito: c’è un nuovo gioco che va fortissimo su PC, si chiama A Game About Digging A Hole, che consiste nel trovare nuovi materiali per scavare un buco nel giardino di casa (la casa del gioco, non la casa vostra), e migliaia di persone stanno continuando a scavare una

buca verso il centro della Terra con la loro pala a motore virtuale. Alla fine ci sarà un grande segreto, se non è un fantasy arriveranno al vicini al nucleo interno e finiranno carbonizzati. Per la gioia di Sheldon Cooper.