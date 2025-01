Scoperto il Darth Vader marino, ecco cos'è stato trovato negli abissi del Vietnam

Immagine di Nguyen Thanh Son su ZooKeys

Scoperta una nuova specie nei mari del Vietnam: si tratta di un gigantesco crostaceo isopode, e i biologi che lo hanno classificato hanno già coniato un soprannome, Darth Vader. Il nome fantasioso, che rimanda alla fortunata serie di Star Wars, deriva dal particolare aspetto di questo essere presente nelle profondità marine. Ma cosa sappiamo di preciso?

Il nuovo crostaceo, definito anche "insetto del mare", appartiene al genere Bathynomus, del quale conosciamo già il sottogruppo Jamesi e Giganteus, dei veri e propri giganti marini. Parliamo di esemplari - il Bathynomus Giganteus - che possono superare i 70 cm, per 2 kg di peso, mentre il Jamesi ha delle dimensioni più ridotte. Il nuovo arrivato, denominato Bathynomus Vaderi - con un chiaro riferimento a Darth Vader - può arrivare a 32 cm di lunghezza, e a un peso di circa 1 kg. La forma della sua testa ricorda molto il casco del personaggio negativo della saga di Star Wars. Sembra che sia stato individuato da alcuni pescatori nelle profondità marine che circondano le isole Spratly, nel Mar Cinese Meridionale, in Vietnam.

A studiare questo nuovo crostaceo è stato il professor Peter Ng della National University of Singapore insieme ad alcuni colleghi. Gli scienziati hanno esaminato quattro esemplari pescati e messi in vendita dai pescivendoli di Quy Nhơn. "Sono il più grande fan di Star Wars nel team, perché è la mia annata. Il primo film è stato nel 1977, quando ero giovane, ed era fantastico" , ha dichiarato Ng, come riportato dal portale online NewScientist. com. " Ma siamo tutti d'accordo che il volto di Bathynomus assomiglia così tanto a Darth Vader che doveva semplicemente essere chiamato come il Signore dei Sith ", ha aggiunto.

Il Bathynomus vaderi è divenuto ormai una prelibatezza in Vietnam.

Prima di essere studiati con attenzione dai biologi marini, questi crostacei del genere Bathynomus venivano considerati dei semplicie venduti a costi generalmente ridotti. Di recente, con l'attenzione dei media, i prezzi sono cresciuti, e i venditori esaltano il sapore delicato della loro carne.