Lo studio di Oxford sui comportamenti: più felici la mattina, meno la sera

Ci sono degli studi che andrebbero intitolati “Ma va?”, o anche “Mah”. Per esempio quello appena pubblicato dal Dipartimento di scienze comportamentali dell’Università di Oxford. Non che lo studio sia fatto male, ma quando dai un modulo da riempire ogni settimana a cinquantamila adulti a caso ottieni dati statistici più o meno significativi.

Già sono inaffidabili i sondaggi, figuriamoci le autovalutazioni. Che però in questo caso non è che diano risultati inaspettati. Tipo, riguardo all’umore: le persone, in generale, si sentono meglio al mattino e peggio la sera, intorno a mezzanotte (a meno che tu non sia un licantropo, immagino, ma non ho mai capito se i licantropi si sentono bene quando diventano licantropi o stanno male).

I livelli di dopamina e di cortisolo sono più alti al mattino e quindi si è più attivi, ma l’umore cambia anche a seconda delle stagioni (ecco il primo: ma va?). In autunno si è più malinconici e in estate più contenti (secondo: ma va?). Attenzione, c’è anche il fatto che ci sono meno variazioni se c’è più benessere sociale (vecchio detto: se i soldi non fanno la felicità, figuriamoci la povertà).

Tuttavia i ricercatori ci dicono che questo studio «è unico nel suo genere perché stabilisce associazioni tra l’ora del giorno e una serie di parametri relativi alla salute mentale e al benessere e valuta i potenziali effetti delle moderazione in base al giorno della settimana, alla stagione e all’anno». Buono a sapersi.

Però anche prima di questo studio gli antidepressivi SSRI (inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina, io vorrei inibire la ricaptazione di tutto) vengono assunti al mattino proprio per mantenere più alto il livello di serotonina che abbiamo accumulato dormendo, e la maggior parte delle persone sapevamo che amano più l’estate dell’inverno, e le tue giornate sono diverse se devi alzarti per fare un lavoro che odi o se sei ricco. Tenendo presente, però, che anche Elon Musk soffre di depressione. In ogni caso studio interessante ma mah.