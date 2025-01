Scomparsa da una settimana la 14enne pavese Marina Vitanza. Era già sparita qualche mese fa

Ascolta ora 00:00 00:00

Per due adolescenti ritrovate, ce n'è un'altra che scompare. Infatti stanno bene e sono tornate a casa ieri mattina Vittoria e Madleine, le due amiche e compagne di scuola brianzole di 14 e 15 anni (una è di Agrate Brianza, l'altra risiede a Vaprio d'Adda) che non davano più notizie alle rispettive famiglie da lunedì 13 gennaio. Non si sa più nulla invece da giovedì, quindi da una settimana, della 14enne Martina Vitanza (nella foto) residente a Belgioioso (Pavia), studentessa al liceo «Cairoli» del capoluogo di provincia. Martedì la sua famiglia ha lanciato un appello attraverso l'associazione Penelope, specializzata in casi simili. Martina Vitanza è alta 1 metro 55 centimetri, pesa 45 chili, ha capelli e occhi castani. Non ha con sé né cellulare, né documenti e nemmeno denaro. L'ultima volta che è stata vista si trovava a Cura Carpignana, sempre nel pavese ed era in macchina con il padre che si è allontanato un momento per andare a comprare le sigarette: quando è tornato la figlia non c'era più. Al momento della scomparsa Martina indossava una felpa grigia con cappuccio, un bomber nero, pantaloni della tuta grigi e scarpe Nike bianche.

Non si esclude un allontanamento volontario (era già successo alcuni mesi fa che la ragazza si allontanasse dall'abitazione familiare), anche se il tempo trascorso dalla scomparsa non lascia tranquilli i genitori che chiedono l'aiuto di tutti per ritrovarla.

Chiunque dovesse avere sue notizie è invitato a chiamare le forze dell'ordine o l'associazione Penelope al 380.7814931.