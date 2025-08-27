Mutui, la richiesta sale al 149mila euro

Aumenta, in Lombardia, l'importo medio richiesto per un mutuo: nei primi sei mesi dell'anno, chi ha presentato domanda di finanziamento nella regione ha puntato ad ottenere, in media, 148.637 euro, valore in aumento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2024. Diminuisce, invece, l'età media di chi ha presentato domanda di finanziamento: pur essendo ancora lontani dai valori rilevati nel 2022, si segna un primo leggero calo, segnale che sta crescendo la quota di giovani che si presentano in banca. Questo il quadro emerso da un'analisi congiunta di Facile.it e Mutui.it. "Le buone condizioni offerte dalle banche, l'alleggerimento del costo del denaro e un aumento generale della fiducia dei consumatori - spiegano gli esperti di Facile.it - hanno avuto un impatto positivo sul mercato dei mutui, che archivia un primo semestre con i principali indicatori in crescita, segno che gli italiani sono tornati a chiedere finanziamenti per coronare il sogno di comprare casa". Altro dato da evidenziare, il peso percentuale delle surroghe, che nei primi sei mesi del 2025 hanno rappresentato quasi un terzo delle richieste totali presentate in Lombardia (31%). Analizzando le richieste di mutuo raccolte in Lombardia nei primi sei mesi del 2025 emergono delle differenze a livello locale: Milano è la provincia lombarda dove è stato rilevato l'importo medio più alto (168.017 euro), seguita da Como (144.586 euro) e, a brevissima distanza, Monza Brianza, con 144.559 euro. Continuando a scorrere la graduatoria si posizionano le province di Varese (137.051 euro), Brescia (136.007 euro), Lecco (135.917 euro) e Bergamo (131.486 euro). Seguono ancora Lodi (127.

456 euro), Sondrio (125.488 euro), Mantova (124.658 euro) e Cremona (123.621 euro). Chiude la classifica regionale la provincia di Pavia, dove la cifra media richiesta nel primo semestre dell'anno è stata pari a 119.877 euro.