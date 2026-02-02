Il senso di Terry per il colore nei cocktail botanici di Opera 33

Una questione di colori. Tutto è colorato da Opera 33, il cocktail bar in via Carlo Farini dominato dal 1997 dalla personalità tracimante di Terry Monroe, lucana di origine, milanese di adozione, donna intelligente e talentuosa che sa decisamente incantare la sua clientela. Ma dicevamo dei colori, ai quali Terry ha dedicato anche il libro Cromococktail: lei basa la sua idea di miscelazione cromatica sul colore e proprio da esso il cliente del suo locale è invitato a partire nella scelta della sua bevuta. Verde per le componenti botaniche, azzurro per quelle mediterranee, rosa per le floreali, giallo per le citriche, rosse per le note passionali, marrone per le terrose. Inoltre secondo lei a ogni colore si adatta una base alcolica: gin e vodka per verde, azzurro e giallo, rum, whisky e brandy per gli altri. Fatta la scelta, Terry sceglie rapidamente un cocktail adatto al cliente e una certa influenza in questo l'hanno anche le sue intuizioni psicologiche che sembrano piuttosto acute, almeno a giudicare dal mio caso: il cocktail da lei individuato per me mi è piaciuto molto.

Oltre che cromatici, i drink della Terry sono anche spiccatamente botanici. Lei ha nel curriculum studi in scienze erboristiche e a Opera 33 (che inizialmente si chiamava Opera Café) ha creato Speziology, il laboratorio delle spezie da cui hanno origine le consulenze e i corsi di formazione destinati ai barman, bar e ristoranti con bar. Dal 2012 Terry Monroe collabora anche come docente di mixology nelle le migliori scuole per bartender oltre a essere taste hunter (ovvero cacciatrice di aromi) per aziende che producono distillati e liquori.

È impossibile in queste poche righe

raccontare tutto quello che è la Monroe. Meglio lasciare che siate voi a scoprirlo andandola a visitare nel suo bar arredato come il negozio di un rigattiere che ha lasciato che ogni stagione della sua vita si stratificasse.