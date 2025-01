Senzatetto trovato morto per il gelo al Gratosoglio

Ascolta ora 00:00 00:00

Un senzatetto è morto nella notte di sabato, con ogni probabilità a causa del freddo. La vittima è stata trovata nel proprio giaciglio di fortuna preparato accanto a un supermercato di via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio. L'intervento degli operatori sanitari è scattato intorno alle ore 8.30, dopo la segnalazione arrivata da un passante che ha notato l'uomo. Per il clochard però, nonostante l'intervento di un'ambulanza e di un'automedica, non c'è stato nulla da fare. Era già deceduto, non è chiaro da quante ore.

Sul posto sono arrivate anche le Volanti della polizia e gli agenti della Scientifica. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un uomo di 62 anni, ma la vittima è ancora in corso di identificazione e non è nota la nazionalità. Tra gli oggetti e i vestiti che si trovavano accanto al corpo è stato trovato anche un certificato medico che attestava diverse patologie di cui il 62enne già soffriva. Non è escluso però che la causa della morte siano state le rigide temperature degli ultimi giorni, con la minima scesa anche a 4 gradi sotto zero. Le notti all'aperto infatti potrebbero aver peggiorato le sue condizioni di salute.

Il Comune, insieme al Piano freddo, come ogni anno ha attivato il numero per segnalare le persone che dormono in strada e che rischiano di essere uccise dal gelo: è lo 02 88447646.

Il Piano ha potenziato l'offerta di strutture di accoglienza per il periodo invernale. L'ingresso nelle strutture è possibile presentandosi al Centro Sammartini di via Sammartini 120 che è il punto di accesso di tutti i servizi dedicate ai senza dimora in città.