Le 5 serie tv da (ri)vedere durante la notte di Halloween

Ci sono tanti modi per celebrare e festeggiare la notte di Halloween. Questa ricorrenza pagana e importata dagli Stati Uniti (anche se ha radici ben più europee di quanto si possa pensare) è diventata parte della nostra cultura popolare perché identificata come la notte più spaventosa dell’anno. Dovuto non solo a leggende e miti che si tramando dalla notte dei tempi, ma a una diffusione che è stata voluta dal mondo del cinema e, ovviamente, anche delle serie tv. Entrambi hanno permesso a tutte le leggende che girono attorno ad Halloween di andare ben oltre la mera finzione, dado vita a film o prodotti in serie capaci di affondare le mani in tutte quelle storie horror che fanno parte dell’immaginario comune. Come festeggiare l’Halloween del 2023? Qui una selezione delle 5 serie horror da vedere e rivedere.

Penny Dreadful

Quando di parla di serie tv a tema horror è impossibile non menzionare il mito di Penny Dreadful. Con un cast di grandi stelle, tra cui spunta un’iconica Eva Green, lo show è disponibile su Paramount+ e mette in scena un racconto di grande spessore che si ispira a tutti i dei e miti che sono stati “fotografati” nei romanzi a tema di fine ‘800. Una storia che unisce paura e misticismo, divisa tra horror metafisico e satira sociale. Tre le stagioni che sono state prodotte.

Le terrificanti avventure di Sabrina

Per un lungo periodo è stata una tra le serie più viste di Netflix. Ispirata ai fumetti degli Archie Comics, Le Terrificanti avventure di Sabrina uniscono il teen drama a tutti i clichè dell’horror in una miscela congeniale e molto divertente. Pur conservando la sua natura adolescenziale, la serie ha regalato uno sguardo di cuore e di pancia a tutte le leggende dell’oscurità. 4 le stagioni prodotti che, per l’appunto, sono in streaming su Netflix.

The Exorcist

È nata come sequel ufficiale del grande film horror di Friedkin. Anche se non ha avuto vita lunga in tv – la serie è durata solo due stagioni – ha compiuto comunque il suo dovere. The Exorcist ha spaventato il pubblico perché ha incastonato il suo racconto nelle frange più misteriose della fede cristiana, raccontando di un sub-universo dominato da demoni e leggende popolari. Ottima la prima stagione, meno incisiva la seconda. Entrambe sono su Amazon Prime Video.

Ash vs Evil Dead

Dal primo film horror diretto da Sam Raimi – diventato poi un cult – è stata realizzata in tempi più recenti una serie sequel in bilico tra horror, splatter e commedia. In un’orgia creativa di battute graffianti e scene truculente da antologia, la serie che oggi è disponibile su MGM+ (canale a pagamento di Amazon) ha permesso al pubblico di immergersi in una storia fuori di testa ma che ha convinto proprio per il suo carattere deciso. A causa di un bruco calo di ascolti non è stata mai realizzata la stagione 4 ma Ash Vs Evil Dead resta un piccolo (grande) cult.

Supernatural

È la serie che in tv ha ridefinito il concetto stesso di horror e, oltretutto, è stata una tra le più longeve mai viste nel piccolo schermo. 15 le stagioni prodotte, tante le emozioni suscitate dalle avventure di Sam e Dean in giro per l’America a caccia di mostri. Non tutte le stagioni brillano per originalità – la quarta è un vero capolavoro – ma la serie resta un “must have” per gli amanti dell’horror.