8 serie TV estive che guardavamo negli anni ’90 (e dove rivederle oggi)

Gli anni ’90 ci hanno regalato serie TV iconiche, perfette da guardare durante le lunghe giornate d’estate. Tra spiagge soleggiate, drammi adolescenziali e colpi di scena, quei pomeriggi passati davanti alla TV sono rimasti impressi nella memoria di un’intera generazione. Oggi, molte di quelle serie sono tornate disponibili in streaming, pronte a farci rivivere la magia di quegli anni.

Le serie tv da rivedere

1. Baywatch

In onda: dal 1989 al 2001

Perché la amavamo: mare, salvataggi in slow-motion e i mitici costumi rossi.

Dove rivederla: Prime Video (stagioni selezionate)

Pamela Anderson, David Hasselhoff e una squadra di bagnini diventati icone pop. Potevamo mai perderci un episodio?

2. Beverly Hills, 90210

In onda: dal 1990 al 2000

Perché la amavamo: il primo teen drama che ha raccontato amori, amicizie e crisi adolescenziali sotto il sole della California.

Dove rivederla: Disney+

Brenda, Dylan, Brandon e Kelly: un gruppo di liceali che ha segnato la TV per generazioni.

3. Dawson’s Creek

In onda: dal 1998 al 2003

Perché la amavamo: dialoghi infiniti, drammi romantici e un’estate eterna in riva al fiume.

Dove rivederla: Prime Video, Paramount+

Chi non ha mai discusso sul “team Dawson” o “team Pacey”?

4. Willy, il principe di Bel-Air

In onda: dal 1990 al 1996

Perché la amavamo: ironico, scatenato e con una sigla che sapevamo a memoria.

Dove rivederla: Netflix, Prime Video

Will Smith ci faceva ridere e riflettere, tra battute e lezioni di vita.

5. Una mamma per amica (Gilmore Girls)

In onda: dal 2000 (ma cult nei rewatch estivi post-anni ’90)

Perché la amavamo: dialoghi brillanti, caffè infiniti e quel rapporto unico tra madre e figlia.

Dove rivederla: Netflix

Anche se ha debuttato a cavallo tra decenni, è diventata una delle serie più amate dei rewatch estivi.

6. Walker Texas Ranger

In onda: dal 1993 al 2001

Perché la amavamo: Chuck Norris che combatte il crimine con calci volanti e senso della giustizia.

Dove rivederla: Prime Video

Una serie che è diventata un culto anche grazie ai meme, ma che da piccoli prendevamo maledettamente sul serio.

7. Streghe (Charmed)

In onda: dal 1998 al 2006

Perché la amavamo: magia, sorellanza e demoni da combattere tra un incantesimo e l’altro.

Dove rivederla: Prime Video, Now TV

Le sorelle Halliwell ci facevano sognare con i loro poteri… e i loro look anni ’90.

8. X-Files

In onda: dal 1993 al 2002

Perché la amavamo: misteri, alieni e la strana tensione tra Mulder e Scully.

Dove rivederla: Disney+

Perfetta per le serate estive con l'ansia post-puntata. "La verità è là fuori".

Bonus nostalgia

Chi desidera un viaggio ancora più profondo nel passato può trovare alcuni episodi anche su YouTube o in DVD vintage da collezione.