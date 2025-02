Achille Lauro punzecchia Damiano, Elodie e la confessione hot, il bacio di Kekko e Renga

Ascolta ora 00:00 00:00

La settimana sanremese si è conclusa, ma i gossip e i pettegolezzi sul dietro le quinte dei cantanti in gara non si ferma. C'è chi è tornato all'Ariston senza Chiara Ferragni (Fabio Maria Damato), chi ha punzecchiato Damiano David (Achille Lauro), chi ha fatto confessioni piccanti (Elodie) e chi si è baciato per il Fantasanremo (Kekkò dei Modà e Renga).

Irama, dietro ai suoi look di Sanremo c'è l'ex braccio destro della Ferragni

L'ombra di Chiara Ferragni ha aleggiato al teatro Ariston non solo per la presenza di Fedez in gara. Alla fine, si è scoperto che la versione di "Bella stronza" proposta nella serata delle cover non era destinata all'influencer, bensì alla sua ex amante, Angelica Montini; ma c'è un altro personaggio che si è mosso dietro le quinte del Festival e che fino allo scorso anno era al fianco di Chiara Ferragni: Fabio Maria Damato. L'ex braccio destro dell'influencer è tornato a Sanremo come stylist di Irama. A rivelarlo è stata Selvaggia Lucarelli alla vigilia dell'inizio della kermesse canora e il "tocco" di Damato sul look dell'artista ha ricordato - in almeno un dettaglio - quelli di Chiara Ferragni a Sanremo 2023. La maglia sbrilluccicante sfoggiata da Irama nella terza serata con i capezzoli in bella vista ricorda l'abito con la stampa del suo corpo nudo firmato Dior, che l'imprenditrice digitale indossò a Sanremo due anni fa. Che dejà vu.

Elodie nella borsa di Sanremo spunta il sex toy: "Se sono nervosa..."

Al festival di Sanremo Elodie ha fatto più parlare di sè per il commento in conferenza stampa su Giorgia Meloni che non per la sua canzone. La cantante è rimasta fuori dal "podio dei cinque" per tutta la durata della kermesse e l'indice di gradimento si è alzato solo in occasione del duetto con Achille Lauro, grande protagonista di Sanremo. Quindi meglio attirare l'attenzione con qualche confessione piccante. Ospite nel format di Vogue "What's in my Sanremo bag" - dove molte artiste hanno mostrato cosa c'era all'interno della loro borsa versione Sanremo - la cantante romana non ha fatto mistero di non poter stare senza un sex toy. " In queste giornate un po' nervose… quando c'è tensione e sei nervosa, fai vrrr e via", ha rivelato mostrando il suo vibratore. Elegantissima.

Perché Kekko dei Modà e Francesco Renga si sono baciati a Sanremo?

Se c'è una cosa che non è passata inosservata nella serata delle cover è il bacio tra Kekko Silvestre dei Modà e Francesco Renga. I due artisti si sono esibiti sulle note di "Angelo" e al termine dell'esibizione si sono scambiati un bacio sulle labbra. Se sul palco Conti ha preferito sorvolare, sui social la foto del bacio è diventata virale tanto quando la domanda: perché lo hanno fatto? Il bacio sul palco dell'Ariston non è stato casuale ma una tattica per accumulare punti extra al Fantasanremo. Lo hanno spiegato Renga e Kekkò subito dopo l'esibizione condividendo la foto su Instagram. " Quanti punti sono?" , ha scherzato il cantante dei Modà e Renga ha commentato: " Cosa non si fa per i figli!". E i fan dei Modà hanno ringraziato entrambi per l'impegno perché il loro bacio ha fruttato dieci punti in più al Fantasanremo. Giocherelloni.

Achille Lauro e Victoria De Angelis dedicano "Tu vuò fà l'americano" a Damiano David

La performance dei Duran Duran nella terza serata del Festival di Sanremo ha riportato in Italia anche Victoria De Angelis. La bassista dei Maneskin è salita sul palco dell'Ariston a sorpresa all'indomani dell'ospitata di Damiano David e pare che i due non si siano neppure incrociati durante la permanenza in Riviera.

Tira una brutta aria tra i due? Tutto è possibile a giudicare dal duetto improvvisato da Victoria ein un night club di Sanremo subito dopo la terza serata del Festival. Il cantante e la bassista hanno improvvisato "Tu vuò fà l'americano", dedicando la canzone ae il video dell'esibizione improvvisata è diventato virale in rete. Pungenti.