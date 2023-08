Addio a David Jacobs, creatore e sceneggiatore della serie cult Dallas

È morto all'età di 84 anni al Providence Saint Joseph Medical Center di Burbank lo sceneggiatore e produttore statunitense David Jacobs, aveva 84 anni. È stato il creatore di soap opera di grande successo, prima fra tutte Dallas. La notizia della scomparsa, avvenuta domenica 20 agosto, è stata data dal figlio Aaron a The Hollywood Reporter, spiegando che il padre aveva a lungo combattuto con il morbo di Alzheimer, ed era morto per alcune complicanze dovute ad un'infezione.

Il re degli sceneggiatori di soap

Nato a Baltimora, iniziò a lavorare scivendo libri e articoli per il New York Times, Esquire e Newsweek. Fu quando come story editor scrisse per la Abc la serie In casa Lawrence, che venne messo sotto contratto dalla Lorimar Productions. Grazie poi all'amicizia con il giovane e visionario dirigente dello sviluppo dei programmi tv, Michael Filerman, nacque Dallas che Jacobs scrisse senza mai essere stato nella città dello stato del Texas.

" Pensavo, mi atterrò agli stereotipi e poi ci andrò e li correggerò. -disse durante un'intervista - Poi ci sono andato e ho capito che mi potevo spingere oltre, c'è qualcosa della città e dei suoi abitanti che può essere definita stravagante ma non è mai ostentazione ". La serie diventò in pochissimo tempo un vero e proprio cult, che rimase in onda per ben 14 stagioni e 357 puntate sulla rete americana Cbs, posizionandosi al numero 1 nella classifica Nielsen (il leader globale nella misurazione dell'audience, ndr).

L'Italia pazza per Dallas

In Italia fu Mediaset a mandarla in onda e la serie in pochissimo tempo diventò una sorta di ossessione nazionale, anche grazie ai suoi personaggi come il cattivissimo petroliere J.R Ewing (Larry Hagman scomparso nel 2012) o sua moglie Sue Ellen (Linda Gray, ora 82enne). Gli episodi più famosi restano quelli dell'attentato a J.R. e quello in cui si svelava il colpevole, che in America fu seguito da più di 83 milioni di persone, con uno share del 76%.

Dopo l'enorme successo di Dallas, Jacobs grazie alla sua brillante immaginazione creò anche uno spin off di grande successo, California,a che raccontava le vicende di quattro coppie, una delle quali, Gary e Valene, i genitori di Lucy, appartenenti alla famiglia Ewing. Anche quest'ultimo rimase in onda per 14 stagioni e 344 puntate, diventando l'appuntamento del giovedì sera degli americani fino al 1993. Nel frattempo Jacobs divenne co-creatore della serie wester Paradise in onda per tra stagioni dal 1988 al '91 e di Four Corners nel 1998.

Dalla scrittura alla produzione

È stato anche produttore esecutivo di Lois & Clark: le nuove avventure di Superman (1993) e di Homefront - La guerra a casa, ottenendo due nomination agli Emmy nel 1991-92. Come sceneggiatore Jacobs ha firmato anche episodi delle serie tv Kazinski, La sindrome di Lazzaro, I segreti di Midland Heights e Shannon.