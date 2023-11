È morto Peter Fischer, autore e creatore de "La signora in giallo"

Se n'è andato all'età di 88 anni in una casa di cura di Pacific Grove, in California, lo sceneggiatore e produttore televisivo Peter Steven Fischer, uno dei tre creatori del telefilm La signora in giallo, interpretato da Angela Lansbury. A darne notizia il nipote dello sceneggiatore Jake McElrath tramite The Hollywood Reporter.

Chi era Peter Fischer

Scrittore di gialli estremamente prolifico, la sua attività letteraria non si è mai fermata per oltre un trentennio. Grazie a questa, arrivò a lavorare con Richard Levinson e William Link creatori di un altro telefilm cult Colombo, interpretato da Peter Falk. Divenne inoltre, sceneggiatore di Ellery Queen, con Jim Hutton fino a che nel 1984 con Levinson e Link non arrivarono alla Cbs con l'idea di creare una nuova serie.

" Stavano cercando un giallo con una protagonista femminile, non specificavano se dovesse essere vecchia o giovane. Ci è venuta l'idea l'idea di 'La signora in giallo che fondamentalmente era Agatha Christie e Miss Marple modellate in un unico personaggio: Jessica Fletcher " aveva raccontato Fischer in un'intervista. Inizialmente venne scelta Jean Stapleton, star della sitcom Arcibaldo. Dopo il suo rifiuto i tre sceneggiatori si rivolsero alla tre volte candidata all'Oscar Angela Lansbury, che risulterà perfetta per il ruolo della famosa Jessica Fletcher.

Fu proprio Fischer che scrisse l'episodio pilota dal titolo L'omicidio di Sherlock Holmes, che andò in onda il 30 settembre 1984 e di seguito scrisse quasi 40 episodi di una delle serie più fortunate della storia della televisione, che gli valse un Edgar Award e tre nomination agli Emmy Award, oltre a diventare per sette anni produttore esecutivo della serie.

Le altre produzioni

Il suo lavoro non si fermò solo alla Signora in Giallo, Fischer scrisse per molte altre serie come Marcus Welby, Difesa a oltranza, Griff, Il tenente Kojak, Baretta, Ellery Queen e ha contribuito con sei episodi a Colombo tra il 1974 e il 1976. Nel 1987-88, ha creato lo spin-off de La Signora in Giallo intitolato Provaci ancora, Harry, con Jerry Orbach e Barbara Babcock.

Dopo aver lasciato la sceneggiatura, si dedicò completamente alla scrittura di gialli, alcuni dei quali ispirati proprio al telefilm con Angela Lansbury e una serie di 22 romanzi dal titolo di Hollywood Murder Mysteries, il cui protagonista era addetto stampa degli studi di nome Joe Bernardi.