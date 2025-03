Addio a Richard Chamberlain, l'indimenticabile Padre Ralph di "Uccelli di rovo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Soltanto domani, 31 marzo, Richard Chamberlain l'indimenticabile Padre Ralph della serie televisiva "Uccelli di Rovo" e del "Dottor Kildare" avrebbe compiuto 91 anni, ma se n'è andato solo un giorno prima a Waimanalo, Hawaii, per complicazioni in seguito a un ictus, secondo quanto riportato da Variety.

Chi era l'attore

Era nato a Beverly Hills il 31 marzo 1934, già famoso per la serie televisiva "Il dottor Kildare", in cui aveva interpretato il protagonista la sua fama aveva raggiunto la popolarità mondiale quando aveva interpretato "Uccelli di rovo", una serie che raccontava l'amore proibito tra il reverendo Padre Ralph e la giovane Meggie Cleary che venne trasmesso per la prima volta in Italia su Canale 5 nel 1983, ottenendo ascolti da record e diventando un vera e propria serie cult.

L’attore dagli anni Novanta in poi aveva recitato prevalentemente in film per la televisione e come guest star in serie tv, da "Will & Grace" a "Nip and Tuck". Attore messo un po' da parte della tv ha avuto modo di essere apprezzato come attore in vari tour teatrati sopattutto nelle interpretazioni shakespeariane. Tuttavia non è mai riuscito a sfondare del tutto nel mondo del cinema. Ha recitato in diversi film degni di nota, tra cui Petulia, I tre moschettieri, The Music Lovers e L'ultima onda di Peter Weir. Ma il suo forte ha continuato a essere il piccolo schermo, dove ha interpretato tutti, dall'inglese Edoardo VIII e il romanziere F. Scott Fitzgerald all'eroe della seconda guerra mondiale Raoul Wallenberg.

Il coming out

L'attore aveva fatto coming out nel 2003, nella sua autobiografia "Shattered Love": " Sono riuscito a dire la verità - aveva raccontato nel 2007 a Vanity Fair - solo a 68 anni, quando ormai sullo schermo non potevo più essere un eroe romantico. Sono nato nel 1934. Negli anni ‘40 e ‘50, essere omosessuali in America era molto peggio che essere traditori o assassini. Ho avuto paura. Mi ha fatto cambiare idea il fatto che ormai avevo un’altra età, e meno dubbi su me stesso. Nel momento stesso in cui ho scritto su quelle pagine la parola ‘omosessuale’, mi è sembrato che un angelo mi posasse un’ala sulla testa, liberandomi da ogni paura. Finalmente mi sentivo leggero".

L'addio del compagno di vita