Che Dio ci aiuti 7: il cast completo, quando inizia e le anticipazioni

Una commedia irriverente che da sette stagioni ha trovato il caldo abbraccio del pubblico. Una serie italiana e tutta la femminile che brilla per una vicenda che non si prende mai troppo sul serio, capace di saper raccontare il contrasto tra amore e religiosità. Una scommessa sempre vincente quella di Che Dio ci aiuti. La fiction di Rai Uno sta per tornare con la stagione numero sette dal 12 gennaio per 10 prime serate. Con il passar del tempo, la fiction che vede in Elena Sofia Ricci la sua iconica protagonista, ha trovato sempre più consensi, diventando di fatto uno dei programmi più visti e commentati sui social. La nuova stagione, che conserva la sua dose di ironia e buoni sentimenti, vede comunque un cambio nel cast. Infatti, suor Angela si prenderà una pausa e andrà via dal convento degli Angeli Custodi per lasciare tutto nelle mani di Azzurra e di suor Costanza.

"Nella vita, la parola fine si può mettere e si può togliere", afferma Elena Sofia Ricci durante la conferenza stampa di presentazione di Che Dio ci aiuti 7. L’attrice rivela che è pronta a lasciare lo show perché “è arrivato il momento giusto” e sa molto bene che il personaggio di Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi vista anche al fianco di Can Yaman in Viola come il mare, ha tutte le potenziale per portare avanti la storia. Confermato il ritorno di Pierpaolo Spollon, attore di spicco nelle fiction di Rai Uno, e non mancherà Valeria Fabrizi nel ruolo di suor Costanza. Prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, Che Dio ci aiuti è diretta da Francesco Vicario e Isabella Leoni. La serie di Rai 1, riprende lì dove si è interrotta la narrazione della precedente stagione. Il pubblico ha lasciato Azzurra e suor Angela più unite che mai: l’una pronta ad accettare il suo ruolo di Madre Superiora e l’altra a prendere i voti e diventare suora. I nuovi episodi ripartono da qui.

Suor Angela, infatti, decide che è per lei è arrivato il tempo di volare pagina. Mancherà dal convento per un po’, ma non andrà lontano. Per Azzurra farla tornare diventerà la missione più importante. Riuscirà nel suo intento? "Sono stati presentati tantissimi personaggi nel corso del tempo – aggiunge ancora Elena Sofia Ricci in conferenza stampa-. Abbiamo potuto raccontare un mondo femminile importante. Siamo forti, noi donne. La serie piace perché oltre alla commedia e al dramma viene trattato in una maniera meravigliosamente umana l'aspetto spirituale". La stagione 7 parte sotto il più roseo degli auspici, sperando che anche il pubblico premierà la svolta, e che la fiction non sia penalizzata dall’assenza di suor Angela.