Da Buffy a The Bear. Le serie tv da non perdere durante le ferie

Quali sono le serie tv da non perdere nel mese di agosto sulle principali piattaforme streaming on demand? Come ogni mese, Netflix, Prime Video e le altre piattaforme vanno ad arricchire i loro cataloghi, con la speranza di catalizzare l'attenzione del pubblico. Ecco allora quali sono i titoli da non lasciarsi scappare nel corso delle prossime settimane, in tempo per godersi l'ultimo mese pienamente estivo.

Le serie tv da non perdere su Netflix

Come uccidono le brave ragazze

Diventato virale su Tik Tok e un vero e proprio caso editoriale in tutto il modo, Come uccidono le brave ragazze è il bestseller scritto da Holly Jackson, che miscela il crime, il genere giallo e il romanzo di formazione. Un successo internazionale che portato Netflix a creare una trasposizione per il piccolo schermo, che ha fatto il suo debutto il 1 agosto. Composto da sei episodi, Come uccidono le brave ragazze ruota intorno a un caso di omicidio, quando la popolare Andie Bell è stata uccisa dal fidanzato Sal (Rahul Pattni), Tutti sono convinti che l'assassino sia proprio Sal e persino la polizia chiude il caso in fretta. Cinque anni dopo, però, l'intelligente studentessa Pip (Emma Myers) comincia a sospettare che la realtà non sia quella che appare e che il vero serial killer sia ancora in libertà e pronto ad agire di nuovo. Riuscirà Pip a scoprire come sono andate davvero le cose prima che sia troppo tardi?

Kaos

Tra le serie più attese di Netflix del mese di agosto c'è senza dubbio Kaos, una serie inglese che vede come protagonista Jeff Goldblum nei panni di Zeus, il re degli dei che deve ora affrontare una sfida che non aveva preventivato: l'invecchiamento. Convinto che il suo tempo stia per finire e che il suo regno sia ad un passo dall'essere distrutto, Zeus è sempre più in preda alla paranoia. Intanto, intorno a lui, gli altri dei sono alle prese con minacce più o meno scomode. Ade (David Thewils) sta perdendo il controllo sugli Inferi, che sembrano non essere più in grado di accogliere tutti i morti; Era (Janet McTerr) è stufa delle insicurezze di Zeus e comincia a muoversi per ottenere una maggior libertà, mentre Poseidone (Cliff Curtis) non si cura minamente degli esseri umani che dovrebbe "controllare" e si chiude nel suo egocentrismo, mentre sulla Terra si moltiplicano terremoti, tempeste e tsunami. Sembra davvero che il regno degli dei sia sull'orlo del fallimento, ma quale sarà il dio che distruggerà davvero tutto?

Tutte le novità di agosto su Prime Video

Il signore degli anelli - Gli anelli del potere

Senza dubbio il titolo più atteso del mese più caldo dell'anno su Prime Video è la seconda stagione della serie tv Il signore degli anelli - Gli anelli del potere, che farà il suo debutto il 29 agosto. In questa nuova stagione - che, ancora una volta, rappresenta un antefatto a ciò che viene raccontato nella trilogia cinematografica firmata da Peter Jackson - la Terra di Mezzo si vede costretta ad affrontare la minaccia rappresentata dal ritorno di Sauron, l'Oscuro Signore che non ha accettato l'esilio imposto da Galadriel. Il focus del nuovo arco narrativo sarà la creazione dei nove anelli del potere, attraverso i quali Sauron spera di poter soggiogare la Terra di Mezzo e ghermirla nell'oscurità. Mentre la minaccia avanza e si rende sempre più concreta, tutto quello che credevamo di sapere comincia a vacillare, lasciando gli spettatori senza alcun punto di rifermento.

Buffy - L'ammazzavampiri

Per i nostalgici della serialità degli anni Novanta e per i prodotti che avevano il coraggio di andare contro lo status quo il 5 agosto su Prime Video arrivano le sette stagioni complete di Buffy - L'ammazzavampiri, la serie tv che ha consacrato la carriera di Sarah Michelle Gellar. La serie tv è incentrata su una giovane cacciatrice, Buffy, che si trasferisce insieme alla madre nella piccola cittadina di Sunnydale, nel cuore della California. La ragazza si iscrive a un liceo costruito sopra la bocca dell'inferno e avrà il compito di uccidere e dare la caccia a vampiri e demoni che minacciano la quotidianità degli esseri umani. Tra i nemici che le danno la caccia c'è il vampiro Spike (James Marsters), che sembra intenzionato più che mai a eliminarla dalla faccia della Terra. Buffy, nel frattempo, mentre costruisce una forte amicizia con Xander e Willow, si innamora di un vampiro con l'anima, Angel (David Boreanaz).

Batman: Caped Crusader

Gli amanti dei supereroi targati DC e delle serie d'animazione non si lasceranno di certo sfuggire Batman: Caped Crusader, disponibile già dal primo agosto. La serie tv è composta da dieci episodi che vengono messi subito a disposizione del pubblico e rappresenta una nuova lettura quasi mitologica del miliardario Bruce Wayne e del suo alter ego Batman, determinato più che mai a riportare la giustizia nelle strade violente e corrotte di Gotham, dove la criminallità sembra aver preso il sopravvento.

Le serie tv di Disney+

The Bear

Senza dubbio uno dei titoli di punta del mese di agosto di Disney+ è rappresentato dalla terza stagione di The Bear, soprattutto dopo il finale della seconda stagione. Il 14 agosto la serie riprenderà il via probabilmente da dove si erano interrotti gli episodi della stagione precedente. Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White) è alle prese con il suo ristorante gourmet appena aperto e le nuove sfide che si profilano all'orizzonte non promettono altro che ulteriore tempesta, tra una madre che sembra fuori controllo (Jamie Lee Curtis) e l'ombra del fratello suicida (Jon Bernthal). Alle prese con una storia d'amore che è naufragata ancor prima di decollare, Carmy ancora una volta dovrà capire quali sono le cose davvero fondamentali per lui.

Only murders in the building

Altra serie molto attesa nel mese di agosto è la quarta stagione di Only murders in the building, che tornerà su Disney+ a partire dal 27 agosto. Anche in questo caso, la nuova stagione parte esattamente da dove si era interrotta la precedente: con l'omicidio di Sazz Pataki, la controfigura di Charles (Steve Martin) e sua grande amica. Il nuovo caso del podcast che Charles conduce con l'amico Oliver e la giovane Mabel si apre con un interrogativo alquanto inquietante: l'omicida voleva davvero colpire Sazz o era Charles il vero bersaglio? I tre intraprenderanno una nuova indagine che coinvolgerà coloro che abitano nella Torre Ovest dell'Arconia, il complesso residenziale dove i tre vivono e dove, in più di un'occasione, sono stati trovati dei cadaveri.

Le novità di Apple tv+

Carl Hiaasen's Bad Monkey

Anche questo mese Apple TV+ non propone moltissime novità per il catalogo di agosto. Tuttavia, tra i titoli in arrivo ad agosto - e più precisamente il 14 agosto - c'è la serie in dieci episodi dal titolo Carl Hiaasen's Bad Monkey. tratta dal romanzo dello stesso Carl Hiaasen. La storia è quella di Andrew Yancy (Vince Vaughn), che lavora come ispettore sanitario nelle isole Keys dopo che la sua carriera nella polizia di Miami si è interrotta in modo inaspettato.

Durante la sua permanenza nelle isole, Andrew si imbatte nel caso di un braccio umano ritrovato in mare: l'uomo è più che mai determinato a dimostrare che quel braccio è una prova di un omicidio e della presenza di un assassino a piede libero. Andrew decide allora di provare a risolvere il caso, nella speranza che questo lo porti di nuovo in polizia.