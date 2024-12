Churchill visto a colori

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono da poco passati i 150 anni dalla nascita di Winston Churchill (30 novembre 1874, nella foto) e su Netflix potete trovare Churchill in guerra, una mini serie documentario che offre uno sguardo sulla vita del grande politico britannico attraverso immagini restaurate a colori. I quattro episodi, diretti da Malcolm Venville, esplorano la biografia di uno dei personaggi più influenti del XX secolo, concentrandosi soprattutto sul trionfo sui nazisti. L'arma segreta della docuserie è l'innovativo processo di restauro digitale, che ha permesso di colorare le immagini d'archivio e migliorare la qualità audio dei discorsi di Churchill. Decisamente qualcosa in più di un mero intervento tecnico: offre agli spettatori un'esperienza visiva e sonora coinvolgente, la sensazione di essere lì. La narrazione racconta il primo ministro a tutto tondo, dalle esperienze giovanili da giornalista e soldato a quelle di governo e non è mera agiografia, vengono alla luce gli aspetti anche più critici del personaggio. Ci sono anche interviste a politici come George W.

Bush e Boris Johnson che fanno capire quanto il «Bulldog» abbia influenzato anche la politica recente. Tuttavia, e non stupisce, Churchill in guerra è soprattutto forza visiva. Alla fine Sir Winston era un personaggio così complesso che in quattro puntate resta sfuggente. Però dallo schermo alla biblioteca...