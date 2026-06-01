La ciurma dei pirati di One Piece sbarca in piazza Duomo

La flotta di One piece sbarca a Milano. Il Mondadori Store di piazza Duomo si trasforma fino a lunedì prossimo in un pop up store che regalerà a fans, appassionati e curiosi un'esperienza immersiva totale. La saga creata da Eiichiro Oda da quasi 30 anni affascina milioni di persone in tutto il mondo tra anime, manga, pellicole cinematografiche e merchandising.

A catturare lo sguardo dei passanti e dei visitatori le scenografiche vetrine dedicate alla ciurma di Monkey D. Luffy, insieme ad allestimenti personalizzati che proiettano il pubblico direttamente nell'universo dell'anime cult. Con oltre mille episodi all'attivo e una fanbase globale in costante crescita, One Piece è uno dei brand dell'animazione più influenti della cultura pop contemporanea, capace di unire generazioni diverse nel segno dell'avventura e della condivisione.

La libreria Mondadori Duomo, già punto di riferimento per gli amanti del fumetto grazie alla sua area «Just Comics», ora si prepara ad accogliere famiglie, giovani appassionati e turisti. Grande attesa per la Caccia al tesoro One Piece di sabato che coinvolgerà le principali librerie del network Mondadori Store in città. I partecipanti avranno l'opportunità di vivere un'esperienza interattiva e di ricevere in omaggio una t-shirt esclusiva. I punti vendita milanesi che prenderanno parte all'iniziativa sono i negozi di Duomo, corso Buenos Aires 48, via Marghera 41 e il Bookstore di corso di Porta Romana 78.

Come si gioca? Si ritira la mappa in uno

dei punti vendita, visitando i 4 negozi si può chiedere il timbro ufficiale, una volta completata la mappa, si torna al Pop-Up Store di Mondadori Duomo. Con un acquisto minimo di 30 euro si potrà riscattare il «bottino».