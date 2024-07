Dal Decamerone all'Antica Roma: le serie tv in streaming in arrivo a luglio

Ascolta ora 00:00 00:00

Come avviene anche per i lungometraggi, l'arrivo di un nuovo mese porta con sé una serie di titoli che si aggiungono ai cataloghi delle piattaforme streaming. Vediamo, allora, quali sono le serie tv che faranno il loro debutto nel corso delle prossime settimane, scoprendo quali sono quelle veramente imperdibili.

Cosa vedere su Netflix



The Decameron

Il 25 luglio su Netflix arriverà The Decameron, la serie ispirata al Decamerone di Boccaccio. Composta da otto episodi, la serie è ambientata nella Firenze del 1348, quando la peste ha decimato la popolazione e influenzato l'umore di tutti. Per questo un gruppo di personaggi, tra nobili e domestici, decidono di ritirarsi in una villa isolata, dove decidono di lasciarsi andare alle proprie fantasie sessuali, ma anche a giochi alcolici. Il risultato sarà il teatro del crollo della divisione di classe, ma anche un possibile trampolino di lancio verso un incubo a occhi aperti. La serie è stata presentata alla stampa come una dramedy - una serie, cioè, che miscela elementi comici a una struttura drammatica -, realizzata in stile soap-opera.

Le nuove uscite streaming di Prime Video



Those about to die

È indubbio che il titolo di punta della serialità targata Prime Video è rappresentata da Those about to die, la serie che farà il suo debutto il prossimo 19 luglio. La serie è ambientata nel cuore dell'Impero Romano, in una Roma bellissima e maestosa, piena di ricchezza e di possibilità. Tuttavia le sue strade si stanno riempiendo sempre di più di schiavi, comprati come manodopera, mentre i romani cercano di sfogare nella violenza una noia sempre più crescente. Ed è per questo - per placare la violenza e distrarre il malcontento - che vengono indette gare di bighe e, soprattutto, lotte di gladiatori, tra schiavi e combattenti. Nel cast della serie tv c'è anche Anthony Hopkins.

Le novità Apple TV+



La donna del lago

La prima serie targata Apple TV+ che vi consigliamo tra quelle che faranno il loro debutto a luglio è La donna del lago, che arriva il 19 luglio. Tratta dal romanzo omonimo di Laura Lippman questa miniserie vede come protagoniste Natalie Portman e Moses Ingram, la prima nei panni di una casalinga ebrea che deve fare i conti con un passato dal quale non riesce a scappare del tutto, e la seconda nei panni di una madre che cerca di barcamenarsi nella politica quotidiana della comunità nera di Baltimora, mentre fatica ad arrivare a fine mese. Le vite delle due donne sembrano non avere niente in comune, procedono parallele senza sfiorarsi. Almeno finché la morte e la tragedia non irrompono all'orizzonte, mettendo sul piatto della bilancia tutti i sacrifici e le sfide che le donne devono affrontare per realizzare i propri sogni.

Time Bandits

C'è molta attesa per Time Bandits, la serie diretta dal regista Taika Waititi, ispirata all'omonimo lungometraggio diretto nel 1981 da Terry Gilliam. La serie tv ha come protagonista una sgangherata quanto opinabile banda di ladri, che si trova a viaggiare nel tempo e nello spazio. La banda decide di accettare una missione pericolosa: tornare indietro nel tempo per salvare la vita ai genitori della loro ultima recluta, un bambino di appena undici anni che sembra avere una conoscenza enciclopedica della storia. Nel cast della serie c'è anche Lisa Kudrow, che tutti conoscono come la Phoebe di Friends. L'appuntamento è per il 24 luglio coi primi due episodi, mentre gli altri - come spesso accade - avranno una cadenza settimanale.

Le serie tv di Disney+

Non sono ancora morta

Il 3 luglio du Disney+ arriva la seconda stagione di Non sono ancora morta, la commedia interpretata da Gina Rodriguez, che i più conoscono soprattutto grazie alla sua partecipazione alla serie di successo Jane the virgin.

In questa seconda stagione - di cui tutti gli episodi saranno disponibili immediatamente - Nell tornerà alle prese con il suo strano lavoro: scrivere necrologi che le permettono, tuttavia, di parlare davvero col defunto in questione, al punto da imparare sempre qualcosa su se stessa e sulla sua vita.