Da Emily in Paris a Agatha All Along : tutte le serie tv in streaming a settembre

Quali sono le serie tv da non perdere nel corso delle prossime settimane? Si sa, settembre può essere un mese molto complicato. Rappresenta la fine delle ferie e delle vacanze e comporta il ritorno al lavoro o tra i banchi di scuola, con la promessa di una lunga lista di buoni propositi che molto probabilmente verranno disattesi non appena la routine riprenderà possesso della quotidianità di chiunque. Per questo, trovare una buona serie tv che possa distrarci dal tran tran quotidiano e ci sappia intrattenere è fondamentale. Ecco allora una piccola guida alla scoperta di quelli che si possono considerare i titoli da non perdere nel mese di settembre.

Tutte le serie tv da non perdere a settembre

Le serie tv di Netflix

The perfect couple

Arriverà il 5 settembre su Netflix The Perfect Couple, miniserie di sei episodi tratta dal romanzo omonimo di Elin Hilderbrand. La trama ruota intorno a Greer (Nicole Kidman), romanziera di successo che si sta preparando a passare l'estate nella sua villa al mare a Nuntacket. A condividere con lei la passione per la vita mondana e l'estate c'è il marito Tag (Liev Schreiber) e i tre figli, che non vedono l'ora di vedere i festeggiamenti per il 4 luglio. Intanto Greer è in fibrillazione per l'uscita del suo nuovo giallo, dal titolo Morte a Dubai. Ma l'attenzione di tutti è focalizzata sulle imminenti nozze del figlio della coppia: tuttavia l'atmosfera giocosa e celebrativa dell'estate viene rovinata quando il mare riporta sulla spiaggia il cadavere della damigella d'onore delle imminenti nozze insieme a un misterioso bracciale che Greer aveva scoperto essere stato comprato dal marito a sua insaputa. Sarà l'inizio di un'indagine approfondita che porterà a galla silenzi, tradimenti e sospetti. Un thriller che sembra perfetto per il rientro dalle vacanze.

Emily in Paris

Appuntamento il 12 settembre con la seconda parte della quarta stagione di Emily in Paris, uno dei tanti titoli di punta della serialità targata Netflix. Nei nuovi episodi Emily (Lily Collins) si lascerà alle spalle i bagliori della Ville Lumiére e approderà a Roma, per una trasferta che promette novità e complicazioni. Proprio nella capitale italiana, Emily incontrerà Marcello (Eugenio Franceschini), un ragazzo che la colpisce immediatamente e che sembra altrettanto attratto da lei. Una distrazione che potrebbe farle comodo dal momento che la sua ritrovata amicizia con Gabriel sembra di nuovo in bilico, soprattutto a causa della gravidanza di Camille e del "segreto" che si cela dietro tale lieta novella. Riuscirà Emily, questa volta, a superare tutte le sfide che le si pareranno davanti e a prendere la decisione giusta per il suo futuro? Non resta altro da fare che guardare i nuovi episodi per scoprirlo.

Cosa guardare su Prime Video

I cavalieri dello zodiaco

Per gli spettatori più nostalgici del piccolo schermo e che apprezzano il mondo degli anime, dal primo settembre su Prime Video fa il suo debutto la prima stagione de I cavalieri dello zodiaco, capolavoro del 1989 firmato da Masami Kurumada e incentrato su cinque cavalieri - Pegasus, Crystal, Syrio, Andromeda e Phoenix - che si trovano a combattere per proteggere Lady Isabel, la reincarnazione di Lady Athena, dalle minacce del male. La prima stagione, probabilmente quella più amata dagli spettatori, è quella conosciuta con il titolo di Saga del Grande Tempio e vede i cinque protagonisti affrontare i Cavalieri d'Oro, i "guardiani" delle dodici case dello zodiaco.

Sono Lillo

Partirà il 19 settembre la seconda stagione di Sono Lillo, che vede il protagonista interpretato da Lillo Petrolo in viaggio verso l'America per girare il suo nuovo film. Tuttavia le cose non vanno affatto come previsto e Lillo scopre che Sergio ha venduto i suoi diritti d'immagine per far sì che Posaman - personaggio reso popolare dalla prima stagione di LOL: Chi ride è fuori - diventi il protagonista di un film ambientato nell'universo della camorra. Consapevole che un'interpretazione di questo genere potrebbe mettere una pietra tombale sulla sua carriera, Lillo farà di tutto per recidere il contratto ed evitare di prestare il volto a un supereroe mafioso. La serie vede la presenza di Pietro Sermonti, Sara Lazzaro, Katia Follesa, Cristiano Caccamo e la partecipazione straordinaria di Corrado Guzzanti e Paolo Calabresi.

Le serie tv da non perdere su Disney+

Agatha all along

Sin dalla prima (e finora unica) stagione di WandaVision c'era molta attesa sulla serie tv ambientata nel Marvel Cinematic Universe e incentrata sulla villain interpretata da Kathryn Hahn. Finalmente il 19 settembre farà il suo debutto Agatha All Along, titolo che richiama proprio la scena di WandaVision in cui il vero antagonista veniva svelato al pubblico. Nella serie ritroviamo Agatha alle prese con una sfida non indifferente: è stata privata dei suoi poteri e costretta da Scarlett Witch (Elizabeth Olsen) a vivere la sua vita come la pettegola Agnes. Solo con l'aiuto di un adolescente appassionato di moda gotica, Agatha può sperare di tornare la strega che era e dimostrare così il proprio valore. Agatha, insieme al suo nuovo amico e a una sgangherata congrega di streghe e stregoni, deciderà di intraprendere quella che è nota come Strada delle streghe e che potrebbe essere il cammino adatto per recuperare se stessa e i suoi poteri. Come spesso accade con le serie Disney+, Agatha All Along avrà una cadenza settimanale.

Cosa vedere su Apple TV+

La Maison

Debutterà il prossimo 20 settembre su Apple TV+ La Maison, serie tv francofona composta da dieci episodi e incentrata su una faida interna al mondo della haute couture, argomento molto in voga in questi ultimi mesi, come dimostra ad esempio la serie Disney su Karl Lagerfeld. Protagonista della vicenda è Vincent Ledu (Lambert Wilson) che, a causa di un video scabroso diventato virale, rischia di perdere la sua azienda d'alta moda. Per allontanare la Maison Ledu dal baratro, l'ex modella di Vincent (Amira Casar) deciderà di chiedere l'aiuto della giovane stilista Paloma Castel (Zita Hanrot). Intanto Diane Rovel (Carole Bouquet), spietata leader della Maison Rovel, si trova nella condizione di poter annientare una volta per tutte l'azienda rivale.





Familia de medianoce - Emergenze notturne

Tra le serie che debuttano su Apple TV+ nel mese di settembre c'è anche Familia de Medianoche - Emergenze notturne, che sarà disponibile a partire dal 25 settembre, con i primi due episodi.

Ispirata a un documentario omonimo, la serie segue da vicino le vicende di una studentessa della facoltà di medicina di Città del Messico che passa le sue giornate a studiare e le notti a collezionare esperienza sull'ambulanza privata di famiglia, cercando di arginare il dolore che spopola tra le strade della città.