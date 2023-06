Costi astronomici e adv: 5 cose che forse non sapete su The Ferragnez

Da settimane non si parla d'altro che della seconda stagione della docu-serie incentrata sulle vite di Fedez e Chiara Ferragni, The Ferragnez. I sette episodi, che compongono il sequel del prodotto realizzato da Amazon Prime Video, sono stati rilasciati sulla piattaforma streaming il 18 e 25 maggio e raccontano della quotidianità della coppia più social d'Italia. Ma oltre a ciò che si vede, c'è molto altro.

1 - Product placement, se la pubblicità non è occulta

In ogni episodio della seconda stagione di The Ferragnez c'è almeno un prodotto a marchio Chiara Ferragni Collection. Dai vestiti coordinati del primo episodio alla felpa della Ferragni in confessionale nel secondo; dalla borraccia in primo piano nel terzo episodio (quando Amadeus chiama Chiara) al pigiama indossato dall'influencer nel quarto episodio fino alle borsette sfoggiate da alcuni dipendenti durante il meeting nei nuovi uffici. La pubblicità è dominante nella docu-serie dei Ferragnez, ma parlare di pubblicità occulta sarebbe sbagliato. Trattandosi di un docu-reality incentrato su due personaggi pubblici, che hanno interessi economici, la promozione dei propri marchi ci sta. Si tratta del product placement, ovvero l'inserimento di un brand, un prodotto oppure un servizio in un film o una serie a scopo pubblicitario. E Chiara Ferragni ha sfruttato al massimo questo benefit, inserendo in ogni episodio almeno un prodotto/capo di abbigliamento (senza considerare i gioielli della sua linea sfoggiati in quasi ogni ripresa) delle sue linee. Anche i figli si sono prestati "al gioco". Un tantino too much.

2 - Le recensioni su The Ferragnez 2

Sì, gli episodi della seconda stagione sono i più visti su Prime Video, ma la critica (e le recensioni) non premiano il sequel di The Ferragnez. Il secondo capitolo del reality su Fedez e Chiara Ferragni sa di già visto sui social, dove la coppia condivide ogni attimo della loro vita. Molte scene della docu-serie erano già passate da Instagram tra video, post e storie, in particolare il difficile momento della malattia del rapper, del quale si è scoperto poco di più attraverso nei nuovi episodi. La serie non svela davvero chi sono nella loro quotidianità i Ferragnez, ma appare più una fiction (e Fedez lo conferma nel primo episodio). E i titoli dei siti che hanno recensito gli ultimi sette episodi del 2023 vanno in questa direzione. "The Ferragnez, la seconda stagione mostra tutto per tacere tanto" (Wired Italia); "The Ferragnez e la finzione che diventa realtà (e viceversa)" (Today); "Ferragnez, che noia la finta vita vera" (L'Espresso); "Ferragnez 2 è un déjà vu: fino ad ora, una serie in gran parte già vista nelle stories Instagram" (Fanpage). Solo per citarne alcuni.

3 - Perché la stagione è di 7 episodi

Contrariamente alla prima stagione, dove erano stati girati otto episodi, la seconda è composta da sole sette puntate di circa mezz'ora ciascuna. Nessuna svista o taglio, in realtà l'ottavo è già stato registrato, ma verrà rilasciato su Prime Video dopo l'estate. Si tratta di un episodio speciale intitolato "The Ferragnez: Sanremo Special" e consentirà al pubblico di vedere attraverso gli occhi dell'influencer tutto sulla sua partecipazione alla kermesse canora e sul suo dietro le quinte. " Segue Chiara Ferragni nella sua avventura come co-conduttrice al 73° Festival di Sanremo, tra lezioni di public speaking, fitting d'alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico" , si legge nella nota stampa. Ecco svelato, dunque, il motivo dell'assenza della Ferragni dallo speciale Sanremo realizzato dalla Rai. L'influencer aveva già dato l'esclusiva ad Amazon. La data di uscita dell'ottavo episodio non è ancora stata resa nota, ma con ogni probabilità dovrebbe uscire a settembre.

4 - I costi astronomici della serie

Sebbene si tratti di una docu-serie, con un cast ridotto e con un numero di puntate relativamente esiguo, per realizzare The Ferragnez 1 (i dati sulla seconda stagione non sono ancora usciti) Amazon ha speso oltre cinque milioni di euro. Cifre folli per otto episodi e quattro ore complessive di serie. Secondo quanto riferito dal sito Davide Maggio - sulla base dei dati resi disponibili dal Ministero della cultura - la prima stagione sarebbe costata 5.695.287,00 euro, ovvero 710mila euro a episodio, vale a dire circa 14mila euro al minuto. Cifre astronomiche per il mercato delle serie unscripted in Italia. "Il docureality di Chiara e Fedez è assimilabile, relativamente ai costi, alle fiction di Prime Video" , sottolinea Davide Maggio. E una buona fetta del costo è relativa al compenso percepito dai Ferragnez.

5 - Ci sarà una terza stagione