"Tutto falso", "Sei uno str****". Fedez smaschera Chiara in The Ferragnez

Ascolta ora: ""Tutto falso", "Sei uno str****". Fedez smaschera Chiara in The Ferragnez"

I primi quattro episodi della seconda stagione della serie "The Ferragnez" sono stati rilasciati sulla piattaforma Prime. Fedez e Chiara Ferragni tornano a essere protagonisti del documentario senza copione sulla loro vita, ma subito in apertura del primo episodio si scopre che non tutto ciò che i telespettatori vedono corrisponde a verità. I Ferragnez promettono di mostrarsi nella loro quotidianità senza filtri né costruzioni, ma l'impegno di offrire un reality piuttosto che una fiction svanisce all'inizio del primo episodio.

La seconda stagione di "The Ferragnez" si apre con Chiara e Fedez nel loro attico di City Life insieme ai figli Leone e Vittoria. Siamo ad aprile 2022: il rapper ha superato l'intervento per la rimozione del tumore endocrino al pancreas e si prepara a partecipare al primo evento pubblico con la moglie, il Met Gala di New York. Fedez è sul divano e i telespettatori assistono a un momento familiare con i bambini che giocano e alcuni scambi di battute tra i coniugi. Le immagini sembrano essere molto reali e spontanee, ma la magia viene infranta dal rapper, che davanti alle telecamere fa una confessione inattesa.

Fedez, la confessione nel primo episodio

" Di solito non vestiamo i figli coordinati con la mamma", esordisce il rapper davanti alla troupe di Prime e all'occhio salta subito il fatto che la Ferragni e i figli Vittoria e Leone indossano abiti della collezione di abbigliamento, che porta il marchio dell'influencer cremasca. Chiara però cerca di smorzare : "Qualche volta sì, dai". Ma il rapper non molla e smaschera l'imprenditrice digitale: "Non è vero. Questa è una cosa totalmente fuori dalla realtà ".