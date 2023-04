Speciale Sanremo, mistero sul taglio delle scene con Chiara Ferragni

Osannata durante tutto il Festival ma cancellata dallo speciale "Sanremo 2023. Tra Palco e realtà". Chiara Ferragni è stata la grande assente nel docufilm con Gianni Morandi sul dietro le quinte della kermesse canora andato in onda pochi giorni fa su Rai Uno. L'assenza dell'influencer, però, non è passata inosservata e il taglio delle sue scene ha aperto un vero e proprio caso sui social network. Mistero, ripicca o c’è altro dietro alla sparizione della Ferragni dallo speciale?

La questione della pubblicità occulta, che la Ferragni ha fatto alla piattaforma social Instagram durante tutto Sanremo, ha messo nei guai la Rai che, secondo qualcuno, potrebbe avere deciso volontariamente di cancellare le scene con la Ferragni per evitare ulteriori magagne e polemiche. Secondo altri, invece, i vertici di viale Mazzini avrebbero imposto uno stop alla presenza dei Ferragnez sui canali Rai visto l'uso improprio che Fedez ha fatto della televisione pubblica proprio durante l'ultimo Festival.

I motivi dell'assenza della Ferragni dal docufilm

In realtà, dietro al taglio delle scene con Chiara Ferragni ci sarebbe una clausola di contratto che lega l'influencer a Amazon Prime e che avrebbe costretto la Rai a eliminare ogni traccia e riferimento della moglie di Fedez dallo speciale realizzato da Gianni Morandi. " E' assai probabile che la star di Instagram, avendo firmato un'esclusiva con Amazon (con la piattaforma a pagamento realizzerà The Ferragnez 2), non abbia potuto apparire nel doc dell'ammiraglia del servizio pubblico" , fa sapere il sito Gossip e Tv, motivando l'assenza della Ferragni dallo speciale.

Stando alle clausole del contratto milionario, che lega i Ferragnez al colosso di Jeff Bezos, dunque la piattaforma avrebbe blindato in esclusiva il dietro le quinte della Ferragni a Sanremo, che verrà inserito nel sequel della serie dedicata proprio al rapper e alla moglie. Le riprese della seconda stagione della serie sono ferme proprio dalla fine del Festival, quando Fedez ha chiesto uno stop per motivi di salute (o per la presunta crisi). Ma secondo i bene informati al teatro Ariston - oltre alle telecamere della Rai - ci sarebbero state anche quelle della piattaforma di streaming. Le immagini esclusive, di ciò che gli obiettivi hanno catturato nella settimana sanremese, saranno inserite con ogni probabilità nei nuovi episodi di The Ferragnez 2. Ma sulla messa in onda ancora tutto tace, visto che la coppia non ha ancora ripreso le registrazioni.