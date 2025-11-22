George Clooney è pronto a una reunion di E.R.? Ecco i dettagli

Era il 1994 quando nella tv statunitense fece la sua prima apparizione la serie tv E.R. - Medici in prima linea, serie medical drama che ebbe il merito di lanciare la carriera di George Clooney che nello show interpretava Doug Ross, medico pediatra dal cuore buono. In Italia E.R. debuttò solo due anni dopo, nel 1996, ma il successo fu immediato e, ancora oggi, la serie tv rimane lo standard televisivo per le serie ambientate nel mondo ospedaliero. Agli Emmy Award di quest'anno, però, l'attenzione è stata tutta concentrata su The Pitt, serie che si è portata a casa il premio come miglior serie drammatica e come miglior attore per Noah Wyle. Interprete, quest'ultimo, che in E.R. - Medici in prima linea interpretava il dottor John Carter, inizialmente tirocinante e poi medico di chirurgia.

Per far capire il successo di E.R. - Medici in prima linea e anche quanto i personaggi di George Clooney e Noah Wyle fossero legati nello show, basta sapere che i due attori hanno preso parte a due episodi speciali di Friends, in cui interpretavano proprio il ruolo di due medici che facevano girare la testa a Rachel e Monica (Jennifer Aniston e Courteney Cox). Con questo successo alle spalle e con il peso di aver in qualche modo rivoluzionato il mondo della serialità medica, non sorprende che i fan di tutto il mondo abbiano alzato la testa alla possibilità di una reunion tra i due attori. Un pettegolezzo, questo, nato lo scorso giugno quando George Clooney, intervistato al Late Night with Seth Meyers, aveva condiviso l'entusiasmo per The Pitt, invitando il pubblico a recuperarlo e dando voce all'orgoglio che provava per la carriera del suo vecchio amico. Inoltre, come riporta il The Hollywood Reporter, George Clooney avrebbe anche parlato della possibilità di un cameo in The Pitt durante la promozione del suo nuovo film, Jay Kelly, in arrivo su Netflix a dicembre dopo il passaggio alla Mostra del cinema di Venezia. Interrogato proprio sulla possibilità di questa reunion, George Clooney ha confermato che lo farebbe "in un battito di ciglia".

A queste parole si sono aggiunte quelle di Casey Bloys, il capo della rete HBO - che trasmette The Pitt - che, intervistato sullo stesso tema, ha detto che George Clooney "ovviamente sarebbe il benvenuto. Certo." Tuttavia, almeno per il momento, l'entusiasmo dei fan dovrà aspettare per avere soddisfazione, dal momento che Bloys ha anche dichiarato che per adesso non c'è niente di ufficiale in lavorazione e che George Clooney non ha ancora nemmeno parlato con Wyle sulla possibilità di fare una comparsata nello show. Bisognerà quindi attendere ulteriori sviluppi, ma nella società dello show business attuale, dove la vera sfida è tenere alta l'attenzione e la curiosità degli spettatori, una reunion di E.

R. - Medici in prima linea potrebbe essere uno strumento troppo forte per non utilizzarlo. Intanto The Pitt - che è disponibile su Sky e in streaming su NOW - è già stato rinnovato per una seconda stagione.