Il grande bluff di "You": cosa succede nel finale della serie tv (con spoiler)

Fin da quando ha fatto la sua prima apparizione in tv (e in streaming), in molti sono rimasti ammaliati dal fascino, dalla scaltrezza e dalla cattiveria di Joe Goldberg, il protagonista di You. La serie romance di Netflix dalle venature thriller e pulp, è diventata un vero e proprio fenomeno di costume in giro per il web. È impossibile resistere alle vicende del librario che diventa un sadico stalker disposto a tutto pur di stare insieme alla compagna di turno. La miscela può anche aver funzionato nella prima stagione, ma nelle altre due, e al netto di alcune trovate degne di nota – la terza ad esempio sembrava una versione splatter di Desperate Housewives –, non ha proprio brillato per una storia coesa e coerente. Il successo ha generato altro successo. E così la decisione di continuare a investire su You. La quarta stagione, che è stata condivisa su Netflix in due blocchi da 5 episodi ciascuno, fin dall’inizio è stata descritta come la "stagione del cambiamento". In effetti per continuare a raccontare le folli imprese di Joe c’era un bisogno impellente di rompere gli schemi.

I nuovi episodi, in un certo qual modo, hanno cercato di esplorare la storia da un altro punto di vista. E, la prima parte (qui abbiamo già espresso il nostro parere) ha catturato l’attenzione per un motivo ben preciso: da stalker, Joe è diventato vittima inconsapevole di un gioco più grande di lui. Costretto a uccidere solo per trovare il responsabile di una scia di omicidi che ha interessato un gruppo di neo-aristocratici, il nostro caro stalker si è trovato imbrigliato in una scia di (altri) segreti e misteri. Questo, però, è solo la punta dell’iceberg perché, dall’episodio 7 della stagione 4, la vicenda viene letteralmente stravolta. Una scelta che funziona ma questa scelta porta delle conseguenze. Sta di fatto che il finale di You apre a nuove prospettive e a una stagione 5 (ancora non confermata) che potrebbe stravolgere ancora una volta le carte in tavola.

Lo strano caso di Joe Goldberg

Un mese fa avevamo lasciato Joe – che in questa stagione ha cambiato identità e si fa chiamare Jonathan – in una situazione molto compromettente. Sfuggito alla morte dopo un week-end trascorso in una tenuta di campagna con i suoi nuovi "amici", scopre chi si cela dietro quelle morti sospette in cui è stato protagonista involontario. Rhys Montrose, il damerino che vuole tentare la scalata in politica, è l’assassino del compagno di Kate e di altri tre membri del gruppo. Nonostante ciò, Joe non è ancora libero di tirare un sospiro di sollievo. Ricattato da Rhys perchè a conoscenza del suo passato, l’ex librario si trova (di nuovo) costretto a ingannare pur di salvare la sua stessa incolumità. Ma, a causa di una serie di sfortunati eventi, Joe scopre che Rhys non lo ha mai ricattato e che lui stesso è l’artefice di quella scia di delitti che ha scosso la città di Londra. Con i demoni del passato che torno ad "animare" il suo presente, Joe deve compiere una scelta per salvare se stesso e Kate, prima di essere fagocitato da altri delitti e da altri segreti da nascondere.

Le vecchie abitudini sono dure a morire

Cercare di riassumere cosa è avvenuto nella seconda parte della stagione non è affatto facile. Perché, in appena un episodio, l’intero plot è come se venisse riscritto per presentare al pubblico una storia nuova (in un certo senso) che mostra tutte le fragilità di Joe. È bastato un flashback dedicato al personaggio di Marienne (apparso già a inizio stagione) per comprendere quanto tutto quello che abbiamo visto fino a questo momento è stato un vero e proprio bluff. Dal protagonista che cambia nome e che decide di lasciare andare via la "sua" Marienne, dalla sua torbida amicizia con Rhys, fino ai ricatti per evitare che tutti potessero scoprire chi fosse il vero Jonathan: tutto questo non è mai avvenuto, o meglio, è stato solo un sogno a occhi aperti di Joe. Un colpo di scena ben assestato, improvviso, sconvolgente, che stravolge tutte le certezze e che trasforma la serie in qualcosa di diverso. Da critica al mondo della borghesia di Londra, a atto di dolore per Joe, You torna subito sui suoi passi e cerca di dare una spiegazione alla mente criminosa del protagonista. Lo fa attraverso una visione, mostrando al pubblico il male che vive (e vegeta) nel cuore di Joe come una sorta di spirito incantatore, il quale avrebbe spinto l’ex stalker a compiere altri omicidi solo per il gusto di farlo.

Una stagione oscura e macchinosa

Alla luce di questo grande colpo di scena che smuove ulteriormente le acque, si nota la grande difficoltà nel portare avanti la vicenda e, soprattutto, nel tentativo di raccontare qualcosa di nuovo dopo che la vicenda stessa è stata spremuta fino all’osso. La prima parte di stagione, con tutte le attenuanti del caso, è risultata anche piacevole, facendo intravedere la voglia di esplorare un nuovo aspetto della vita di Joe, purtroppo queste promesse sono state disattese. You cade vittima dei suoi stessi errori e, verso la fine, propone un canovaccio già abusato che stupisce, ma in negativo, lo spettatore. Ci si trova così di fronte a una serie ancora più oscura e macchinosa, dove il male trionfa sul male stesso, e dove si spegne anche la più flebile speranza per Joe di trovare una redenzione, nonostante la scia di crimini. Il finale di stagione, però, è di grande impatto. Mescola ancora le carte, ma comunque non è abbastanza, dato che alcune vicende restano aperte. Sarà la fine per le avventure di Joe? È presto per dirlo.

Il fututo di Joe e della serie tv

Al momento non è dato sapere se la serie di You finirà con la quarta stagione o se scatterà il quinto rinnovo. Dall’America non ci sono notizie in merito. Per ora è al primo posto della top ten delle serie di Netflix, scalzando dal podio Mare Fuori, e su twitter è una tra le più commentate. Quindi i numeri sono dalla sua parte. Obbiettivamente non sarebbe male se i vertici del colosso confermassero la serie per un’altra stagione. L’importante che sia l’ultima. Alla luce di un quarto capitolo molto altalenante ma che ha aperto tante prospettive, una stagione finale potrebbe essere la scelta più ovvia. Ma, occhio, nessun finale buonista. Anche se affascinati da Joe e dal suo acume, dopo quello che è successo, merita di pagare per i suoi errori.