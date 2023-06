Grandi ritorni e titoli attesissimi: tutte le serie tv in arrivo a giugno

Giugno si preannuncia come un mese pieno di serie tv da non perdere: tutte le principali piattaforme di streaming on demand, infatti, si sono fatte avanti con un catalogo ricco di nuovi prodotti d'intrattenimento. Dai ritorni attesissimi come quello di The Witcher, alle nuove miniserie che puntano già a fare incetta di premi, come The Crowded Room. Grazie alla presenza di varie piattaforme e di varie fasce di pubblico a cui le serie sono destinate, l'offerta per il mese di giugno - proprio come avviene per i film - è molto variegata e punta a soddisfare qualsiasi palato.

Serie tv in arrivo su Netflix

Non ho mai...

L'8 giugno su Netflix arriva la quarta e ultima stagione di Non ho mai..., piccolo gioiello comedy incentrato sulla vita della liceale Devi che, dopo aver perso il padre all'improvviso, cerca di costruirsi una vita il più normale possibile. Dopo aver avuto una cotta per il più popolare della scuola, Paxton, ed essere stata delusa dal ragazzo indiano con cui aveva iniziato una relazione accettata anche dalla madre, Devi si era buttata - quasi letteralmente - nelle braccia di Ben, la sua nemesi scolastica ma anche amico e cotta costante. La quarta stagione prenderà il via proprio da qui, dalla chiusura della serie precedente, con Devi pronta ad affrontare il suo ultimo anno al liceo.

Questo mondo non mi renderà cattivo

Il 9 giugno arriva anche la nuova serie firmata da Zerocalcare. Dopo il successo di Strappare lungo i bordi, l'artista romano porta sulla piattaforma streaming un altro lavoro profondamente radicato nella "sua" Roma. Questo mondo non mi renderà cattivo prende il via quando un vecchio amico torna nel quartiere dopo una lunga assenza, faticando a riconoscerne la vita che vi si svolge e Zero avrà difficoltà sia ad aiutarlo ad integrarsi di nuovo sia ad accettare le critiche che gli vengono mosse contro. Valerio Mastandrea torna a prestare la voce all'Armadillo, voce della coscienza di Zero.

Black Mirror

Tra i titoli più attesi del mese di giugno e, forse, di tutto il 2023 c'è senza dubbio la sesta stagione di Black Mirror. Lo show, creato da Charlie Brooker, è una serie antologica, che racconta una storia diversa in ogni episodio e costringe lo spettatore a guardare in faccia incubi del presente o del futuro prossimo venturo, come le derivazioni dei social, il bisogno di spettacolarizzazione del dolore e della violenza, il cyberbullismo e altre tematiche decisamente attuali. L'appuntamento è per il 15 giugno.

The Witcher

A chiudere il mese di giugno in ambito serie tv ci pensa la prima parte della terza stagione di The Witcher, che arriva su Netflix il 29 giugno. Si tratta dell'ultima stagione in cui Henry Cavill indosserà i panni di Geralt, cacciatore di mostri, che in questa stagione farà di tutto per proteggere sia Ciri sia Yennefer, mentre affronta le trappole, le minacce e la corruzione di Aretuza.

Le novità di Prime Video

Pesci Piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget.

L'8 giugno su Prime Video arriva Pesci Piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget, la prima serie tv prodotta, ideata e interpretata dai The Jackal, il gruppo comico che si è fatto conoscere anche grazie alla partecipazione a programmi come Pechino Express e LOL - Chi ride è fuori. La serie segue Ciro, Fabio, Fru e Aurora alle prese con una piccola agenzia di comunicazione dove passano i soggetti più discutibili, da piccoli influencer che si sentino divinità scese in terra fino a brand piccoli e dalle tasche vuote.

Love club

Il 20 giugno su Prime Video fa il debutto la serie Love club, ambientata in una Milano inaspettata dove il Love club, un locale frequentato dalla comunità queer, rischia di chiudere i battenti a causa di una crisi economica. La serie si concentra sulla vita dei quattro protagonisti che ruotano intorno al locale, Luz, Tim, Zhang e Rose, ognuno alle prese con diverse sfide da affrontare per provare ad essere felici.

Jack Ryan di Tom Clancy

Il 30 giugno fa il suo debutto su Prime Video anche la quarta stagione di Jack Ryan, la serie ispirata al personaggio di Tom Clancy. In questa nuova serie Jack Ryan ha un compito forse ancora più pericoloso di quelli delle passate stagioni: deve infatti portare alla luce una corruzione che ormai serpenteggia sempre più nel meandri della CIA e che potrebbero rappresentare un problema di sicurezza nazionale legata al terrorismo.

Le serie tv in arrivo su Disney+

Saint X

Ispirato all'omonimo romanzo di Alexis Schaitkin, Saint X è una serie thriller che prende il via dopo la morte di Alison Thomas, uccisa durante una vacanza ai Caraibi dopo essere stata stuprata. Vent'anni dopo la sorella di Allison indaga ancora su quella morte ammantata di mistero e si mette sulle tracce di colui che reputa il vero responsabile del crimine. Ma questa sua indagine individuale e personale la porterà vicino a una verità che forse non è facile affrontare. Raccontata su più piani temporali e con diversi punti di vista, Saint X arriva il 7 giugno.

Secret Invasion

Il 21 giugno su Disney+ arriva una nuova serie ambientata nel Marvel Cinematic Universe: Secret Invasion. La serie vede il Nick Fury interpretato da Samuel L. Jackson scoprire l'invasione della Terra da parte di un gruppo di Skrull clandestini e mutaforma. L'uomo metterà su una squadra per cercare di frenare questa avanzata e salvare, ancora una volta, la Terra.

Le novità Apple tv+

The crowded room

Il 9 giugno su Apple tv+ arriva l'attesissima The Crowded Room, serie in dieci episodi interpretata da Tom Holland, che tutti ormai conoscono per essere il volto di Spider-Man. L'attore interpreta Danny Sullivan, un uomo che viene arrestato per un suo coinvolgimento in una sparatoria a New York. A investigare sul caso c'è Rya Goodwin (Amanda Seyfried) che porterà alla luce una verità sconvolgente. La serie è tratta dal romanzo Una stanza piena di gente del giornalista Daniel Keyes, che è ispirato a una storia vera.