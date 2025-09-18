"L’estate nei tuoi occhi" diventa un film. L'annuncio: tutto quello che sappiamo

A poche ore dalla messa in onda del finale della terza stagione, Prime Video ha fatto un annuncio che ha mandato in visibilio i fan: “L’estate nei tuoi occhi” (titolo originale: The Summer I Turned Pretty) continuerà con un film conclusivo, pensato per dare un degno epilogo alla storia di Belly Conklin e dei suoi complicati amori estivi.

A confermarlo è stata proprio Jenny Han, autrice dei romanzi e showrunner della serie, durante un evento esclusivo a Parigi. Han ha spiegato che ha scelto il formato cinematografico per concludere la saga nel modo più completo ed emozionante possibile: " C’è ancora una tappa importante nel percorso di Belly, e ho pensato che solo un film potesse renderle giustizia. Sono molto grata a Prime Video per aver continuato a sostenere la mia visione e per aver reso possibile condividere quest’ultimo capitolo con i fan ".

Una saga diventata fenomeno globale

“L’estate nei tuoi occhi”, adattamento dell’omonima trilogia di romanzi young adult, è rapidamente diventata una delle serie più amate nel catalogo di Prime Video. Ambientata tra spiagge dorate, emozioni adolescenziali e amori impossibili, la serie è riuscita a toccare le corde della nostalgia e della crescita personale, affascinando milioni di spettatori in tutto il mondo. Secondo i dati diffusi da Amazon, il primo episodio della terza stagione ha raggiunto 25 milioni di visualizzazioni globali nei primi sette giorni, confermando l’impatto della serie tra il pubblico giovane (e non solo).

Cosa è successo nel finale della terza stagione? (Spoiler)

Nel commovente episodio finale, Conrad (Christopher Briney) raggiunge Belly (Lola Tung) a Parigi per dichiararle i suoi sentimenti. Dopo aver osservato la sua nuova vita e i legami che ha stretto nella capitale francese, trova il coraggio di aprirle il cuore. Belly, combattuta tra testa e cuore, decide infine di seguirlo a Bruxelles, ufficializzando così il loro ritorno insieme.

Intanto, Jeremiah (Gavin Casalegno) si trova a Boston dove sta dando il via alla sua carriera da chef, mentre Taylor (Rain Spencer) lancia una raccolta fondi in suo favore. Steven e Denise decidono di trasferirsi a San Francisco per avviare la loro startup, con il supporto di nuovi investitori. Ogni personaggio sembra aver trovato la propria direzione, ma il film promette di chiudere il cerchio con un ultimo, emozionante atto.

Il film: quello che sappiamo finora

Il progetto vedrà il ritorno del cast principale, tra cui Lola Tung, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman, Rain Spencer e Jackie Chung, oltre alla partecipazione creativa di Sarah Kucserka, già co-showrunner della serie. La sceneggiatura sarà firmata da Jenny Han, che si occuperà anche della regia del film.

Amazon MGM Studios ha espresso grande entusiasmo per questa collaborazione: " L’estate nei tuoi occhi ha toccato il cuore del pubblico in tutto il mondo, creando momenti di gioia, nostalgia e connessione. Siamo orgogliosi del successo straordinario della serie e felici di lavorare ancora con Jenny Han per offrire un finale indimenticabile ", hanno dichiarato Courtenay Valenti e Vernon Sanders, responsabili dei contenuti per Amazon e Prime Video.

Cosa aspettarsi

I dettagli sulla trama del film restano ancora top secret, ma una cosa è certa: i fan possono aspettarsi un finale all’altezza delle emozioni che hanno vissuto finora. Il film promette di esplorare l’ultima fase del viaggio di Belly, chiudendo definitivamente il triangolo amoroso con Conrad e Jeremiah e dando risposta alle domande lasciate in sospeso.

Quando uscirà il film?

Amazon non ha ancora rivelato la data d’uscita ufficiale, ma ha confermato che la produzione inizierà nei prossimi mesi. Considerando i tempi standard, il film potrebbe arrivare su Prime Video tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

Con questo film conclusivo, L’estate nei tuoi occhi si prepara a entrare nel cuore dei fan per l’ultima volta.

E se il successo delle stagioni passate è un indizio, possiamo aspettarci un finale da ricordare. Per chi ha vissuto ogni lacrima, ogni bacio sotto il sole e ogni scelta difficile insieme a Belly, il conto alla rovescia per l’ultima estate è appena iniziato.