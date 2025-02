L'hotel sopra la montagna

Ascolta ora 00:00 00:00

La piattaforma Netflix ha tra le sue caratteristiche di promuovere produzioni nazionali da lanciare in un contesto internazionale. Di norma con risultati molto particolari che mischiano uno stile locale con le linee guida di una serialità mirata a fare grandi numeri nel mondo. Ora con l'arrivo di Winter Palace possiamo aggiungere anche la Svizzera, che mette in campo un ambizioso dramma storico tutto incentrato sulla folle costruzione di un hotel di lusso tra la fine dell'800 e i primi anni del '900.

La trama gira con la precisione di un orologio a cucù. André Morel (Cyril Metzger) è un giovane di cuore e di intrapresa il quale, dopo aver lavorato in svariati alberghi di lusso, decide di aprire un hotel tra le Alpi, in un luogo tanto denso di fascino montano quanto impervio e isolato. Proprio sopra al suo paesino d'origine, dove cerca possibili lavoratori nonostante le proteste del curato, che non vuole benedire l'operazione.

Un progetto folle perseguito con tenacia e attorno al quale ruotano tantissimi personaggi ben raccontati, compreso, tra gli ospiti illustri, un Arthur Conan Doyle (portato in scena da Henry Pettigrew) in incognito. Il risultato è una sorta di Downton Abbey condito con erbe svizzere e un montaggio meno serrato di quello della collaudatissima serialità inglese. Ma il risultato è buono e fa passare bene una serata.