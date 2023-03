The Mandalorian, a Milano la mostra per la terza stagione del live action di Disney+

È partita il 1° marzo su Disney + la terza attesissima stagione di The Mandalorian, la serie originale live action targata Lucasfilm, che racconta i i viaggi del Mandaloriano Din Djarin nella galassia di Star Wars. Per festeggiare l'evento acclamatissimo dai fan, è stata inaugurata la mostra The World of The Mandalorian dell’artista Zoow24, nel cuore di Milano, nello Spazio San Babila (Corso Venezia 2) che permetterà ai fan fino al 5 marzo di immergersi nel mondo del Mandaloriano. Vista la grande affluenza dei primi giorni si prevede un prolungamento.

L’accesso a The World of The Mandalorian è gratuito e sarà consentito solo previa prenotazione sul sito, fino a esaurimento posti, e permetterà di godere appieno le opere attraverso una modalità immersiva, creando un legame con la rappresentazione, trasformata dall'artista, nello spazio di San Babila, in una personale reinterpretazione del mondo di The Mandalorian.

Di fama internazionale, Zoow24 è molto amato per le sue opere coloratissime piene di "puppets". Ha esposto in molte mostre, al Milano Piano City Pac Gam e al Golden Hands ad Amburgo (una nota galleria di street art). Ha realizzato murales per progetti di riqualificazione urbana e collaborato con importanti brand di moda. Zoow24 è stato inoltre art director del marchio Bad Deal per MFF e ha curato le vetrine di Rinascente per la Milano Fashion Week. Ha anche vinto il premio della critica ottenendo una menzione d'onore al Who is on Next Vogue Italy, per i giovani talenti nell'industria della moda. Le sue opere sono presenti negli archivi statali francesi del Museo di Arte Contemporanea di Marsiglia MUCEM.

The Mandalorian la 3a stagione su Disney +

Acclamata dal pubblico e osannata dalla critica tanto da programmare già dalla prima stagione le successive, The Mandalorian si è imposta come l'opera più significativa dell'"infinito" universo di Star Wars portando un cambiamento epocale tra la saga cinematografica, risultata alla fine sempre più complicata e adatta ad un pubblico al limite del fanatismo, e gli spettatori di Disney+, la piattaforma che ne ha erediato il peso oltre che la fama. Grazie alla libertà narrativa del regista John Favreau, la serie riesce a liberarsi e a dar vita ad una storia affascinante e avvincente, sempre ambientata in giro per la galassia, ma che ha messo d'accordo sia lo zoccolo duro dei fan, che i nuovi telespettatori.

Figli e genitori si ritrovano quindi con la stessa passione, riconoscendo, nel caso dei primi, gli agganci infantili dei tanti amati western e nei secondi una storia avvincente, veloce, divertente di un antieroe galattico solitario, dal rigido credo, coinvolto in rocambolesche situazioni tra duelli, sparatorie e risse che caratterizzano il live action tanto amato e che sono richiesti dai gusti di chi ha un enorme vastità di pubblico da soddisfare.

In questa terza stagione, continuano i viaggi del Mandaloriano, un tempo cacciatore di taglie. Nel frattempo, la Nuova Repubblica lotta per allontanare la galassia dal suo passato oscuro. Il Mandaloriano incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Grogu continuano il loro viaggio insieme.

La serie è interpretata da Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow e Giancarlo Esposito. Tra i registi degli otto episodi della terza stagione ci sono Rick Famuyiwa, Rachel Morrison, Lee Isaac Chung, Carl Weathers, Peter Ramsey e Bryce Dallas Howard.