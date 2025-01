Matilde contro l'amore tossico

Ascolta ora 00:00 00:00

Che terrore, da genitori, quando la cronaca ci sbatte in faccia ragazzine ingabbiate in rapporti sbagliati o giovani donne calpestate dai loro partner. Per parlare agli adolescenti (e anche alle loro madri e ai loro padri) di questi pericoli, aiutarli a riconoscere i segnali di allarme di una relazione tossica, dalla gelosia al controllo fino alla violenza e suggerire possibili via d'uscita, la Rai ha preparato una serie intitolata Crush. La storia di Matilde, prodotta da Stand By Me. Andrà in onda in anteprima su RaiPlay dal 24 gennaio e poi dal 24 marzo su Rai Gulp. Non è un documentario, ma una serie in 25 episodi, perché il racconto ha molta più efficacia delle prediche: vengono seguite le vicende di Matilde (interpretata da Fiamma Parente, nella foto), una quindicenne brillante e serena, appassionata di scherma che incappa in un ragazzo affascinante, apparentemente gentile e premuroso. Con il tempo Marco cambia ed emerge la sua gelosia ossessiva e la possessività, portando Matilde a isolarsi dalle amiche e a farsi umiliare.

Quando lei trova la forza di reagire, il ragazzo non accetta la separazione e comincia a seguirla, controllarla, spaventarla. Ne uscirà con l'aiuto delle amiche e della famiglia. Una serie necessaria: secondo i sondaggi il 17 per cento degli adolescenti pensa, per esempio, che uno schiaffo tra fidanzati è accettabile.