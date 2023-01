"Avrà una seconda stagione".Rinnovo per Mercoledì: ecco dove

Su Netflix è stato un fenomeno senza precedenti. La prima stagione di Mercoledì ha debuttato in streaming nel mese di novembre del 2022 e, in pochissimo tempo, è diventata una delle serie di maggior successo su Netflix. Oggi, si colloca al secondo posto nella classifica dei prodotti TV più popolari, in lingua inglese, con 1,237 miliardi di ore visualizzate nei primi 28 giorni di programmazione. E, parlando ancora di numeri, sono più di 182 milioni di famiglie che hanno visto la serie dal suo debutto. Con un impatto di questa portata, era quasi scontato il ritorno di Mercoledì con una seconda stagione. Per fortuna così è stato. Infatti dai canali ufficiali giunge la notizia del rinnovo.

Nuove avventure per Mercoledì Addams

I fan, finalmente, possono tirare un sospiro di sollievo dato che, solo qualche giorno fa, erano trapelate in rete notizie per nulla confortanti. A causa di un problema legato ai diritti sul personaggio – il marchio della famiglia Addams è di proprietà di Amazon dopo la fusione con la MGM -, si era ipotizzato un cambio di network alla conferma della seconda stagione. Mercoledì avrebbe dovuto cambiare casa, e passare da Netflix a Amazon Prime Video, ma da quel che sembra, è stato trovato l’accordo tra i due colossi e anche la seconda stagione arriverà su Netflix. La data ancora non è stata fissata ma si ipotizza che potrebbe arrivare già a fine del 2023. Il successo continuerà? È troppo presto per dirlo, ma con questi numeri, il fenomeno non si sgonfierà con facilità.

" È stato incredibile creare uno show che ha connesso persone da tutto il mondo – hanno confessato i due creatori della serie tv -. Siamo entusiasti di continuare il tortuoso viaggio di Mercoledì verso la seconda stagione. Non vediamo l'ora di tuffarci a capofitto in un'altra stagione e esplorare il bizzarro e spettrale mondo di Nevermore – aggiungono -. Dobbiamo solo assicurarci che Mercoledì non abbia svuotato prima la piscina ".

Tutti i successi di Mercoledì

Ha battuto il record per il maggior numero di ore visualizzate in una settimana per una serie TV in lingua inglese su Netflix. Mercoledì è stata per sei settimane consecutive, con oltre 100 milioni di ore visualizzate, nella classifica dei prodotti TV più popolari. Su TikTok ha accumulato oltre 22 miliardi di visualizzazioni e la colonna sonora ha raggiunto il primo posto nella classifica delle colonne sonore di iTunes, dove è rimasta nella Top 10 per tre settimane.

L'iconica scena del ballo è diventata virale sui social media di tutto il mondo. I contenuti generati dai fan, che utilizzano "Bloody Mary" di Lady Gaga, hanno portato a un aumento dello streaming di oltre il 1800% della canzone su Spotify rispetto al mese precedente l'uscita della serie. Anche Lady Gaga si è unita al divertimento. Ci sarebbe altro da aggiungere? L’intrigo aziendale che è nato dai rumor sui social non ha fatto altro che accrescere il suo impatto sulla rete.